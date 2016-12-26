«Амур» обыграл «Адмирал» в матче регулярного чемпионата КХЛ

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Антон Крысанов (15-я и 50-я минуты) и Игорь Руденков (57). У проигравших отличились Джеймс Райт (8) и Дмитрий Саюстов (56).

В турнирной таблице Восточной конференции «Амур» занимает 12-е место, набрав в 46 матчах 50 очков, «Адмирал» с 61 очком после 45 игр идет восьмым.

В следующем матче «Амур» 3 января в гостях сыграет с братиславским «Слованом», «Адмирал» 29 декабря также на выезде встретится с пекинским «Куньлунь Ред Стар».