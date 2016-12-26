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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28260385/
26 декабря 2016, 15:09 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

«Амур» обыграл «Адмирал» в матче регулярного чемпионата КХЛ

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Хабаровский «Амур» одержал победу над владивостокским «Адмиралом» со счетом 3:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Антон Крысанов (15-я и 50-я минуты) и Игорь Руденков (57). У проигравших отличились Джеймс Райт (8) и Дмитрий Саюстов (56).

В турнирной таблице Восточной конференции «Амур» занимает 12-е место, набрав в 46 матчах 50 очков, «Адмирал» с 61 очком после 45 игр идет восьмым.

В следующем матче «Амур» 3 января в гостях сыграет с братиславским «Слованом», «Адмирал» 29 декабря также на выезде встретится с пекинским «Куньлунь Ред Стар».

26.12.2016 12:30 Зрители 5514 Регулярный чемпионат "Фетисов Арена"
Адмирал 2:3 Амур
(1:1, 0:0, 1:2)
Главные тренеры
Александр Андриевский Андрей Мартемьянов
Вратари
Игорь Бобков 58:26 (И. Бобков 59:41-59:59) Юха Метсола
1-й период
05:34 Павел Макаренко
Владислав Ушенин 05:34
07:59 Джеймс Райт (И. Гавриленко)
Антон Крысанов (И. Руденков) 14:34
2-й период
Виталий Попов 21:05
37:28 Сергей Ильин
3-й период
Антон Крысанов (Вл. Ушенин, О. Ли) 49:04
55:29 Дмитрий Саюстов (О. Бартулис)
Игорь Руденков (Ант. Крысанов, Д. Лютов) 56:26
Владислав Ушенин 59:11
59:41 Джеймс Райт
Юха Метсола 59:41
Овертайм
60:00 Джеймс Райт
Статистика
8 Штрафное время 8
2 Игра в большинстве 1
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Алексей Васильев (Санкт-Петербург, Россия)
Главный судья Денис Бондарь (Магнитогорск, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Амур
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