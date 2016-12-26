«Амур» обыграл «Адмирал» в матче регулярного чемпионата КХЛ
МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Хабаровский «Амур» одержал победу над владивостокским «Адмиралом» со счетом 3:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Антон Крысанов (15-я и 50-я минуты) и Игорь Руденков (57). У проигравших отличились Джеймс Райт (8) и Дмитрий Саюстов (56).
В турнирной таблице Восточной конференции «Амур» занимает 12-е место, набрав в 46 матчах 50 очков, «Адмирал» с 61 очком после 45 игр идет восьмым.
В следующем матче «Амур» 3 января в гостях сыграет с братиславским «Слованом», «Адмирал» 29 декабря также на выезде встретится с пекинским «Куньлунь Ред Стар».
Главные тренеры
|Александр Андриевский
|Андрей Мартемьянов
Вратари
|Игорь Бобков 58:26 (И. Бобков 59:41-59:59)
|Юха Метсола
|1-й период
|05:34
|Павел Макаренко
|Владислав Ушенин
|05:34
|07:59
|Джеймс Райт (И. Гавриленко)
|Антон Крысанов (И. Руденков)
|14:34
|2-й период
|Виталий Попов
|21:05
|37:28
|Сергей Ильин
|3-й период
|Антон Крысанов (Вл. Ушенин, О. Ли)
|49:04
|55:29
|Дмитрий Саюстов (О. Бартулис)
|Игорь Руденков (Ант. Крысанов, Д. Лютов)
|56:26
|Владислав Ушенин
|59:11
|59:41
|Джеймс Райт
|Юха Метсола
|59:41
|Овертайм
|60:00
|Джеймс Райт
Статистика
|8
|Штрафное время
|8
|2
|Игра в большинстве
|1
|0
|Голы в большинстве
|0
Судьи
|Главный судья
|Алексей Васильев (Санкт-Петербург, Россия)
|Главный судья
|Денис Бондарь (Магнитогорск, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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