Минское «Динамо» подтвердило переход Аарона Палушая
Минское «Динамо» достигло договоренности о подписании контракта до конца сезона с нападающим Аароном Палушаем. 27-летний нападающий, уроженец городка Ливония неподалеку от Детройта. В 2007 году под общим 44 номером был задрафтован «Сент-Луис Блюз», однако в НХЛ дебютировал 2010 году в составе «Монреаля».
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Всего в сильнейшей лиге планеты в составе «Монреаля», «Каролины» и «Колорадо» нападающий провел 68 матчей, в которых набрал 14 (3+11) баллов. Значимым достижением для Аарона стала бронза чемпионата мира 2013 года в составе сборной США. Его личная статистика на мировом первенстве: 9 матчей, 2 (1+1) очка. В 2014 году Палушай перешел в «Медвещак». В загребском клубе форвард в 25 матчах набрал 12 (3+9) очков. В «Автомобилисте» Аарон в 28 матчах набрал 9 (4+5) очков, а также дебютировал в
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter