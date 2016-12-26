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26 декабря 2016, 14:52 | Хоккей: КХЛ | «Прессбол»

Минское «Динамо» подтвердило переход Аарона Палушая

Тема: Переходы КХЛ 2015/2016

Минское «Динамо» достигло договоренности о подписании контракта до конца сезона с нападающим Аароном Палушаем. 27-летний нападающий, уроженец городка Ливония неподалеку от Детройта. В 2007 году под общим 44 номером был задрафтован «Сент-Луис Блюз», однако в НХЛ дебютировал 2010 году в составе «Монреаля».

Минское Динамо достигло договоренности о подписании контракта до конца сезона с нападающим <span class=error>Аароном</span> <span class=error>Палушаем</span>. 27-летний нападающий уроженец городка <span class=error>Ливония</span> неподалеку от Детройта. В 2007 году под общим 44 номером был <span class=error>задрафтован</span> Сент-<span class=error>Луис</span> Блюз однако в <span class=error>НХЛ</span> дебютировал 2010 году в составе Монреаля. Увеличить
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Всего в сильнейшей лиге планеты в составе «Монреаля», «Каролины» и «Колорадо» нападающий провел 68 матчей, в которых набрал 14 (3+11) баллов. Значимым достижением для Аарона стала бронза чемпионата мира 2013 года в составе сборной США. Его личная статистика на мировом первенстве: 9 матчей, 2 (1+1) очка. В 2014 году Палушай перешел в «Медвещак». В загребском клубе форвард в 25 матчах набрал 12 (3+9) очков. В «Автомобилисте» Аарон в 28 матчах набрал 9 (4+5) очков, а также дебютировал в плей-офф КХЛ. Последние два сезона Палушай провел в АХЛ. В «Динамо» Аарон будет выступать под 21 номером, сообщает официальный сайт зубров.

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