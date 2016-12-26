Минское «Динамо» подтвердило переход Аарона Палушая

Всего в сильнейшей лиге планеты в составе «Монреаля», «Каролины» и «Колорадо» нападающий провел 68 матчей, в которых набрал 14 (3+11) баллов. Значимым достижением для Аарона стала бронза чемпионата мира 2013 года в составе сборной США. Его личная статистика на мировом первенстве: 9 матчей, 2 (1+1) очка. В 2014 году Палушай перешел в «Медвещак». В загребском клубе форвард в 25 матчах набрал 12 (3+9) очков. В «Автомобилисте» Аарон в 28 матчах набрал 9 (4+5) очков, а также дебютировал в плей-офф КХЛ. Последние два сезона Палушай провел в АХЛ. В «Динамо» Аарон будет выступать под 21 номером, сообщает официальный сайт зубров.