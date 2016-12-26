Скривенс, Никулин и Доус признаны лучшими игроками недели в КХЛ
МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Вратарь минского «Динамо» Бен Скривенс, защитник «Динамо» из Москвы Илья Никулин и нападающий астанинского «Барыса» Найджел Доус признаны лучшими игроками недели в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом сообщает
пресс-служба КХЛ.
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Скривенс со своей командой в трех матчах одержал три победы, пропустил в этих играх одну шайбу, отразив 98,97 процента бросков.
Никулин одержал с командой две победы в трех встречах, отметившись тремя набранными очками (1 гол + 2 передачи).
Доус помог «Барысу» одержать три победы в четырех матчах, забросив шесть шайб. Он стал рекордсменом лиги по количеству
Нападающий владивостокского «Адмирала» Владимир Ткачев, вторую неделю подряд признанный лучшим новичком, в трех играх набрал три очка (2+1).
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