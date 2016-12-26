Вячеслав Буланов: Я был удивлен. Шокирован. Но проситься в КХЛ не стану
Обозреватель «Советского спорта» на Международном хоккейном форуме встретил арбитра Вячеслава Буланова, который теперь не трудится в КХЛ.
— Вячеслав, как вам работается в чемпионате Чехии после КХЛ?
— Ну как? Нормально. Я рад, что вернулся в профессию. Уровень хоккея в Чехии меня тоже устраивает.
— Проще, когда путешествуете на выезд на автобусах?
— На машинах. В день игры выезжаешь из Праги. Работаешь на матче и возвращаешься домой поздно вечером. В отличие от КХЛ, когда ты ночуешь в городах и летаешь самолетами.
«МЫ С НХЛ ОЧЕНЬ БЛИЗКИ».
— Президент ФХР Владислав Третьяк сказал, что ИИХФ ведет переговоры на уровне Рене Фазеля о том, чтобы сделать хоккейные правила во всем мире одинаковыми. И об этом будут разговаривать с НХЛ. Как вы относитесь к этой идее?
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— Третьяк упомянул конкретный матч. Олимпиада в Сочи, Россия — США. Федор Тютин забивает в едва сдвинутые ворота. Гол отменяют, хотя в НХЛ он был бы засчитан.
— Да, один из моментов связан со шлемом. Но это безопасность. Вы ведь знаете подход ИИХФ — мы хотим сохранить игроков. Рене Фазель сказал на форуме, что это главный посыл Международной федерации.
Вот если у игрока слетел шлем, а он не дай бог упадет и ударится об лед головой — это будет очень серьезная травма. Поэтому тут думают только о здоровье хоккеистов.
Что еще ключевого? По пробросам мы пришли к единому мнению, хотя разночтения существовали 25 лет. Сейчас их нет.
Единый подход по сдерживающим фолам. Пришли к овертайму «3 на 3». КХЛ вводит это сейчас, а в Чехии играют так с начала сезона. И очень интересная ситуация происходит на поле. Практически каждая атака — это выход один на один.
Так что мы в самом деле очень близки. А
— А есть судейское правило в НХЛ, которое вам кажется нелогичным? Или там все идеально? Ведь каждая поправка проходит серьезную обкатку, но потом ее на ура принимает весь мир.
— Это классический подход. Мы
Не знаю, может, на опережение сыграть,
«У ЧЕХОВ К ДРАКАМ ДРУГОЙ ПОДХОД».
— Еще Третьяк сказал, что есть идея — играть большинство «4 на 3».
— Шансов забить больше. Конечно, будет выше результативность. Команды должны понимать, что любой штраф — это практически гол. Видимо, хоккей должен стать чище.
— Не слишком ли радикальная мера?
— Но это нужно обсуждать. Есть разные подходы. Вплоть до того, чтобы проводить такие же хоккейные форумы. ИИХФ это предлагает всем национальным федерациям: мол, вы у себя протестируйте правило и предложите нам. Почему нет? Мы примем. Порой много изменений приходит именно так.
— А есть ли момент при судействе в Чехии, под который вам пришлось перестраиваться? Что типично для этой страны?
— У них к дракам немного другой подход. В этом сезоне они стараются не удалять игроков — пять минут и до конца. У них нет такого. Если оба хоккеиста хотят подраться и проводят бой, то им дают четыре на четыре минуты. Соответственно это не приводит к испорченной истории игроков, когда они пропускают дальнейшие матчи и теряют деньги.
А еще чехи строже, чем мы, следуют правилам ИИХФ. Отклонений практически нет.
— Можно ли сравнить уровень лиг?
— Знаете, в каждом чешском клубе есть люди, поигравшие в КХЛ и НХЛ. Берешь составы перед игрой: о, вот этого знаю, и этого. И они на льду выглядят лидерами. Кроме того есть молодое поколение.
Ну не знаю, со стороны судей очень все похоже. Может быть, результаты на Евротуре говорят об обратном — там чехи выступают неважно. Я вообще этому удивлен. Почему? Уровень чемпионата ведь хороший. Может, надо им побольше привлекать игроков не из КХЛ, а из внутреннего чемпионата?
— Там достаточно возрастная лига, ветеранов очень много.
— Да, побольше, чем у нас. Но есть и масочники.
— А там уровень финансов намного ниже?
— Чехи сами говорят, что лучшие игроки сначала едут в НХЛ, вторая волна — в КХЛ, а дома остается третий эшелон. По финансам четко не скажу, но значительно ниже. Клубы смотрят на свои бюджеты, ревностно к этому относятся. Хотят, чтобы зрители ходили, была приличная прибыль от билетов. Люди пытаются выйти на самоокупаемость.
— Удается?
— Не очень. Но разрыв между тратами и доходами меньше, чем у клубов КХЛ.
— А судейские зарплаты сопоставимы?
— Пониже.
— Значительно?
— Не скажу. Но ниже, да.
«ПОКА НЕ ДАЮТ ЛИЦЕНЗИЮ».
— Будут ли вас привлекать к матчам чемпионата мира?
— Мне сообщили в ИИХФ, что я в обойме. Но есть некая проблема с получением международной лицензии.
— В смысле?
— Поскольку я не в России, то ФХР мне не дала лицензию. Сейчас вот пытаюсь получить ее через чешскую федерацию. Вопрос не в уровне работы. Это чисто формальная проблема.
— Странно это, вы ведь русский судья, с российским гражданством.
— Видимо потому, то я не обслуживаю чемпионат России. Официальную причину мне не называли, а я не узнавал. Обычно лицензия дается автоматически. Работаю с 1993 года лайнсменом, потом — главным, и никогда об этом голова не болела. Судью об этом даже не спрашивали. У тебя есть лицензия, и все, если ты достиг нужного рейтинга. Но в этом году мне ничего не присвоили.
— Если вам повезет отработать финал чемпионата мира, что у вас будет написано в скобочках? Вячеслав Буланов (Чехия) — так что ли?
— Исполнительный директор ФХР Дмитрий Курбатов сказал, что будет Россия.
«Я УДИВЛЕН. ШОКИРОВАН».
— Какие шансы, что вы в следующем сезоне вернетесь в КХЛ? Может, на форуме вам удалось с
— Считаю, что я не должен инициировать этот процесс. Если я нужен, если хотят, чтобы я свой опыт и знания передавал молодым, чтобы работал в КХЛ на своем уровне, то руководители должны на меня выходить. У меня такой подход.
— Сама ситуация не поражает? Вы же были первым номером рейтинга.
— Был печально удивлен. Можно сказать, шокирован. Я в судействе уже 25 лет. Первый раз на моей памяти с арбитром такое происходит.
Никто официально мне ничего не говорит до сих пор. Даже сейчас нет никакой информации. Это произошло без причины. Ее нет. Просто КХЛ решила не продлевать контракт с судьей с рейтингом № 1.
— Как вы относитесь к тому, когда говорят, что у Буланова эпатажный стиль работы? Бывает, что вы идете против течения.
— Я меняться не буду. Но когда человек
— На вас в Чехии не смотрят как на засланного казачка?
— Меня очень радует их уважительный подход, начиная от судейских руководителей и заканчивая игроками с тренерским штабом на скамейках. Как только меня узнают и вспоминают, что я из России, что известный судья — такое уважение бывает, что я уже шокирован в положительную сторону. Это придает мне дополнительных сил.
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