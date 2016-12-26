Активность «Нефтехимика», распродажа «Медвешчака»: КХЛ закрыла трансферное окно

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Нижнекамцы в октябре успели уволить поочередно двух главных тренеров — Евгения Попихина и Николая Соловьева. Последнего сменил Андрей Назаров, который после увольнения из «Барыса» находился в месячном творческом отпуске. Также нижнекамский клуб подписал в течение пяти дней сразу двух голкиперов — Ивана Касутина из «Торпедо» и Андрея Кареева («Металлург», Новокузнецк). Но ни один из них основным наверняка не будет и станет бороться за место второго вратаря после финна Вилле Колппанена.

Также нижнекамцы взяли форварда Андрея Первышина, который ушел из новокузнецкого «Металлурга», как писали, по причинам неспортивного характера.

По ходу сезона главного тренера также сменил «Автомобилист» — Андрея Разина сменил Владимир Крикунов. Разин в начале декабря пришел в «Югру», которая в течение сезона также поменяла двух тренеров — Павла Езовских, а затем и Андрея Соколова. В «Барысе» Назарова заменил Эдуард Занковец, в новокузнецком «Металлурге» Соловьева заменил Сергей Бердников, а в «Амуре», который перед закрытием окна решил не расставаться с лидерами — форвардом Томашем Загорны и вратарем Юхой Метсолой, — добровольно покинул тренерский пост пришедший только летом Мисхат Фахрутдинов.

Лидеры дедлайна не дождались

Фавориты чемпионата перед закрытием окна решили особо не выступать на трансферном рынке. Только обладатель Кубка Гагарина магнитогорский «Металлург» усилился 37-летним финским форвардом Томми Санталой, который должен стать заменой выбывшему на долгий срок из-за травмы позвоночника канадцу Войтеку Вольски.

Финалист прошлого сезона ЦСКА на протяжении нынешнего чемпионата уже усилился приехавшим из Национальной хоккейной лиги Валерием Ничушкиным, а в декабрьскую паузу на Евротур к армейцам вернулся из Швеции белорусский форвард канадского происхождения Джефф Плэтт. Также ЦСКА провел трансферы с игроками обороны, вернув в «Сибирь» Константина Алексеева, отправив туда же форварда Вадима Хлопотова и получив за обоих Артема Ворошило. Покинул команду пришедший в нее летом канадец Бад Холлоуэй.

Лидер же нынешнего чемпионата СКА свои главные трансферы совершил в октябре и начале декабря, пополнившись двумя игроками обороны. В октябре в Санкт-Петербург из «Локомотива» приехал швед Патрик Херсли, а в декабре — Артем Зуб, выступавший ранее в «Амуре». Ожидалось, что сменит клуб форвард Николай Прохоркин, который не может себя реализовать также, как это он делал в «Салавате Юлаеве», но он так и остался в Санкт-Петербурге.

В Казань приехал участник Кубка мира

Одними из активных игроков на трансферном рынке перед самым его закрытием оказались «Сибирь» и «Адмирал» — новосибирский клуб отстает от владивостокского на четыре очка в споре за восьмую строчку в Восточной конференции, дающую право участвовать в плей-офф.

«Сибирь» рассталась с одним из лучших игроков прошлого сезона защитником Виталием Меньшиковым, который отправился в «Авангард», и форвардом Дамиром Жафяровым («Адмирал»). Из значимых переходов с участием новосибирского клуба стоит отметить переход из «Адмирала» вратаря Ивана Налимова, чье восстановление от травмы в клубе Национальной хоккейной лиги «Чикаго» стало причиной введения в КХЛ запрета на отъезд хоккеистов с действующими контрактами в тренировочные лагеря клубов других лиг. Вернулся в Новосибирск воспитанник команды форвард Егор Миловзоров, перешел в «Сибирь» защитник Кирилл Воробьев.

Владивостокский клуб, помимо Жафярова, взял форварда Михаила Плотникова («Спартак») и канадского защитника «Медвешчака» Шона Моррисонна. Также «Адмирал» продлил контракты до 2018 года с лидерами команды в списке бомбардиров — Владимиром Ткачевым и словенцем Робертом Саболичем.

Особо в последний день закрытия трансферного окна не проявили себя столичные клубы. «Динамо» еще в октябре пополнилось двукратным чемпионом России защитником Андреем Кутейкиным. «Спартак» в начале того же месяца поменял тренера, назначив вместо Германа Титова исполняющим обязанности главного тренера Алексея Ярушкина, а также взяв, в частности, американца Тима Стэплтона и расторгнувших контракты со своими прежними клубами Игоря Мирнова («Трактор») и Дениса Толпеко («Сочи»).

Также на Востоке «Автомобилист» пополнился известным форвардом Станиславом Чистовым, покинувшим «Локомотив». «Салават Юлаев» получил форварда «Медвешчака» Томаша Мертла, чтобы восполнить потерю после того, как из-за травмы вынужден был расторгнуть контракт швед Андреас Энгквист. «Авангард» в середине декабря, в частности, пополнился призывавшимся еще в прошлом году в сборную России защитником Михаилом Григорьевым, выступавшим за «Адмирал», а ранее в сентябре омский клуб подписал контракт с вернувшимся из «Эдмонтона» защитником Никитой Никитиным. «Ак Барс» отметился подписанием в октябре чешского защитника Михала Йордана из «Каролины», выступавшего в сентябре на Кубке мира.

«Медвешчак» раздает своих лидеров

Хорватский «Медвешчак» в последнее время относительно легко расстается с хоккеистами, неплохо выступающими в его составе. При этом, клуб сохраняет шансы на попадание в плей- офф, учитывая, что из оставшихся 16 матчей — 11 он проведет дома.

В текущем сезоне «Медвешчак» покинули голкипер Дэнни Тэйлор, уехавший в «Сибирь», а также лучшие по результативности в составе клуба форварды Брэндон Макмиллан («Торпедо») и Жильбер Брюле («Нефтехимик»). Последним игроком, выставленным на продажу, стал Ти Джей Гальярди, который после прихода в команду в конце ноября в восьми матчах забросил четыре шайбы и набрал семь очков. Хоккеист продолжит карьеру в «Нефтехимике».