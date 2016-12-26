Бобби Батлер пополнил состав нижегородского ХК «Торпедо»

29-летний американский нападающий имеет опыт игры в Национальной хоккейной лиге, где выступал за Оттаву, Нэшвилл и Флориду (133 матча, 20 шайб + 29 передач). Также в активе участника трех матчей звезд АХЛ бронзовая медаль чемпионата мира 2013 года в составе сборной США и победа в Кубке Колдера 2011 г. (АХЛ).

Текущий сезон КХЛ форвард начал в хорватском «Медвешчаке», где в 37 матчах набрал 16 (6+10) очков.

Контракт с «Торпедо» рассчитан до конца текущего сезона. За команду Бобби Батлер будет выступать под № 36.