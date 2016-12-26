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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28255839/
26 декабря 2016, 10:10 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

«Адмирал» продлил контракты с ведущими хоккеистами клуба Саболичем и Ткачевым

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Лучший снайпер и бомбардир владивостокского клуба Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» Роберт Саболич продлил контракт с командой. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В 42 играх сезона 25-летний словенец набрал 35 очков (14 шайб + 21 передача).

Также новый контракт с клубом подписал 21-летний российский нападающий Владимир Ткачев, на счету которого 32 очка (14+18) в 39 играх.

Новые соглашения хоккеистов рассчитаны до 30 апреля 2018 года.

Адмирал
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