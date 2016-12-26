«Адмирал» продлил контракты с ведущими хоккеистами клуба Саболичем и Ткачевым
МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Лучший снайпер и бомбардир владивостокского клуба Континентальной хоккейной лиги «Адмирал» Роберт Саболич продлил контракт с командой. Об этом сообщает
пресс-служба клуба.
В 42 играх сезона 25-летний словенец набрал 35 очков (14 шайб + 21 передача).
Также новый контракт с клубом подписал 21-летний российский нападающий Владимир Ткачев, на счету которого 32 очка (14+18) в 39 играх.
Новые соглашения хоккеистов рассчитаны до 30 апреля 2018 года.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter