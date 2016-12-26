Нижегородское «Торпедо» проиграло «Локомотиву» в матче КХЛ
24 декабря нижегородский хоккейный клуб «Торпедо» на своем льду уступил ярославскому «Локомотиву» в матче Континентальной хоккейной лиги. Об этом сообщается на официальном сайте нижегородской команды.
Нижегородцы проиграли со счетом 1:3. Единственную шайбу в ворота соперников забросил Картер Эштон.
«Мы старались, было желание, но качество игры вновь слабое. Очень много было индивидуально слабых игроков, непонятных ошибок», — сказал главный тренер «Торпедо» Петерис Скудра. По его мнению, команда заслуженно проиграла.
Следующий матч в КХЛ «Торпедо» проведет 26 декабря с подмосковным «Витязем». Команды сыграют в Нижнем Новгороде.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter