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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28255699/
26 декабря 2016, 10:31 | Хоккей: КХЛ | Ньюс-НН.ру

Нижегородское «Торпедо» проиграло «Локомотиву» в матче КХЛ

24 декабря нижегородский хоккейный клуб «Торпедо» на своем льду уступил ярославскому «Локомотиву» в матче Континентальной хоккейной лиги. Об этом сообщается на официальном сайте нижегородской команды.

Нижегородцы проиграли со счетом 1:3. Единственную шайбу в ворота соперников забросил Картер Эштон.

«Мы старались, было желание, но качество игры вновь слабое. Очень много было индивидуально слабых игроков, непонятных ошибок», — сказал главный тренер «Торпедо» Петерис Скудра. По его мнению, команда заслуженно проиграла.

Следующий матч в КХЛ «Торпедо» проведет 26 декабря с подмосковным «Витязем». Команды сыграют в Нижнем Новгороде.
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