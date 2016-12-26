Нижегородское «Торпедо» проиграло «Локомотиву» в матче КХЛ

Нижегородцы проиграли со счетом 1:3. Единственную шайбу в ворота соперников забросил Картер Эштон.

«Мы старались, было желание, но качество игры вновь слабое. Очень много было индивидуально слабых игроков, непонятных ошибок», — сказал главный тренер «Торпедо» Петерис Скудра. По его мнению, команда заслуженно проиграла.

Следующий матч в КХЛ «Торпедо» проведет 26 декабря с подмосковным «Витязем». Команды сыграют в Нижнем Новгороде.