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26 декабря 2016, 9:49 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Защитник Давыдов стал игроком новокузнецкого «Металлурга»

Обновлено: 11:23
Тема: Переходы КХЛ 2015/2016

Новокузнецкий «Металлург» подписал контракт с защитником Ильёй Давыдовым, договор которого с «Витязем» был расторгнут на прошедшей неделе.

Об этом информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги. Соглашение носит двусторонний характер и рассчитано до конца сезона-2017/18.

27-летний игрок обороны в текущем сезоне провёл 17 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги за «Витязь» и отметился двумя голевыми передачами при показателе полезности «-1».

Металлург Нк
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