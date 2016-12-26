Защитник Давыдов стал игроком новокузнецкого «Металлурга»
Новокузнецкий «Металлург» подписал контракт с защитником Ильёй Давыдовым, договор которого с «Витязем» был расторгнут на прошедшей неделе.
Об этом информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги. Соглашение носит двусторонний характер и рассчитано до конца сезона-2017/18.
27-летний игрок обороны в текущем сезоне провёл 17 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги за «Витязь» и отметился двумя голевыми передачами при показателе полезности «-1».
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