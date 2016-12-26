Защитник Давыдов стал игроком новокузнецкого «Металлурга»

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Нижнекамский «Нефтехимик» стал одним из главных действующих лиц на трансферном рынке Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в которой дедлайн на переходы завершился 25 декабря. Хорватский «Медвешчак», как и ожидалось, раздал своих лидеров и, похоже, смирился с непопаданием в плей-офф.