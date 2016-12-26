Третий гол Доуса в ворота «Магнитки» назвали волшебным

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В конце первого периода «Доус не смог обработать шайбу после паса Мартина Сен-Пьера, но это не помешало ей по шикарной траектории залететь в ворота». Форвард «Барыса» за 19 минут сумел оформить хет-трик.

Для Доуса этот хет-трик стал восьмым в КХЛ и по этому показателю он стал новым рекордсменом лиги, обойдя Сергея Мозякина (7) из «Магнитки».

Добавим, что сама встреча, прошедшая в Астане, завершилась победой «Барыса» со счетом 5:3.