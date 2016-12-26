Третий гол Доуса в ворота «Магнитки» назвали волшебным
Российский спортивный портал Sports.ru назвал волшебным третий гол форварда «Барыса» Найджела Доуса в ворота магнитогорского «Металлурга».
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В конце первого периода «Доус не смог обработать шайбу после паса Мартина
Для Доуса этот
Добавим, что сама встреча, прошедшая в Астане, завершилась победой «Барыса» со счетом 5:3.
|25.12.2016 14:00
|Зрители 5340
|Регулярный чемпионат
|"Барыс-Арена"
|Барыс
|5:3
|Металлург Мг
|(4:0, 0:2, 1:1)
Главные тренеры
|Эдуард Занковец
|Илья Воробьев
Вратари
|Кевин Пулен
|Василий Кошечкин 16:07 (А. Загидулин 16:07-39:55, А. Загидулин 40:00-59:01)
|1-й период
|00:59
|Найджел Доус (Д. Бойд)
|Ярослав Хабаров
|05:31
|05:47
|Найджел Доус (М. Сан-Пьер, К. Даллмэн)
|06:38
|Александр Липин
|Ян Коварж
|11:08
|16:07
|Никита Иванов (М. Худяков)
|Ярослав Хабаров
|17:22
|Ярослав Хабаров
|17:22
|19:13
|Найджел Доус (М. Сан-Пьер)
|2-й период
|23:11
|Александр Липин
|23:47
|Кевин Даллмэн
|23:47
|Кевин Даллмэн
|Сергей Мозякин (Д. Зарипов, К. Ли)
|24:40
|Томаш Филиппи (А. Береглазов, О. Осала)
|26:33
|Данис Зарипов
|33:46
|3-й период
|Евгений Тимкин
|40:30
|41:04
|Кирилл Панюков
|Томми Сантала
|56:13
|59:59
|п.в.
|Дастин Бойд (К. Пушкарев)
Статистика
|10
|Штрафное время
|12
|6
|Игра в большинстве
|5
|2
|Голы в большинстве
|2
Судьи
|Главный судья
|Александр Соин (Москва, Россия)
|Главный судья
|Николай Акузовский (Тольятти, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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