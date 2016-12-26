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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28255047/
26 декабря 2016, 8:49 | Хоккей: КХЛ | Vesti.kz

Третий гол Доуса в ворота «Магнитки» назвали волшебным

Российский спортивный портал Sports.ru назвал волшебным третий гол форварда «Барыса» Найджела Доуса в ворота магнитогорского «Металлурга».

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В конце первого периода «Доус не смог обработать шайбу после паса Мартина Сен-Пьера, но это не помешало ей по шикарной траектории залететь в ворота». Форвард «Барыса» за 19 минут сумел оформить хет-трик.

Для Доуса этот хет-трик стал восьмым в КХЛ и по этому показателю он стал новым рекордсменом лиги, обойдя Сергея Мозякина (7) из «Магнитки».

Добавим, что сама встреча, прошедшая в Астане, завершилась победой «Барыса» со счетом 5:3.

25.12.2016 14:00 Зрители 5340 Регулярный чемпионат "Барыс-Арена"
Барыс 5:3 Металлург Мг
(4:0, 0:2, 1:1)
Главные тренеры
Эдуард Занковец Илья Воробьев
Вратари
Кевин Пулен Василий Кошечкин 16:07 (А. Загидулин 16:07-39:55, А. Загидулин 40:00-59:01)
1-й период
00:59 Найджел Доус (Д. Бойд)
Ярослав Хабаров 05:31
05:47 Найджел Доус (М. Сан-Пьер, К. Даллмэн)
06:38 Александр Липин
Ян Коварж 11:08
16:07 Никита Иванов (М. Худяков)
Ярослав Хабаров 17:22
Ярослав Хабаров 17:22
19:13 Найджел Доус (М. Сан-Пьер)
2-й период
23:11 Александр Липин
23:47 Кевин Даллмэн
23:47 Кевин Даллмэн
Сергей Мозякин (Д. Зарипов, К. Ли) 24:40
Томаш Филиппи (А. Береглазов, О. Осала) 26:33
Данис Зарипов 33:46
3-й период
Евгений Тимкин 40:30
41:04 Кирилл Панюков
Томми Сантала 56:13
59:59 п.в. Дастин Бойд (К. Пушкарев)
Статистика
10 Штрафное время 12
6 Игра в большинстве 5
2 Голы в большинстве 2
Судьи
Главный судья Александр Соин (Москва, Россия)
Главный судья Николай Акузовский (Тольятти, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Барыс
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