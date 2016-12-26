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26 декабря 2016, 8:20 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Форвард Мертл стал игроком ХК «Салават Юлаев», контракт рассчитан до конца сезона

Тема: Переходы КХЛ 2015/2016

МОСКВА, 26 дек — Р-Спорт. Чешский форвард Томаш Мертл перешел из загребского «Медвешчака» в «Салават Юлаев», сообщается на официальном сайте уфимского клуба КХЛ.

«Салават Юлаев» приобрел Мертла за денежную компенсацию, контракт игрока рассчитан до конца сезона. Ранее директор по коммуникациям загребского клуба Ранко Вучинич сообщил «Р-Спорт», что Мертл перейдет в «Салават Юлаев» в результате обмена.

Мертл выступал за «Медвешчак» с сезона-2015/16. Всего в КХЛ 30-летний нападающий провел 98 матчей, в которых набрал 46 очков (18 шайб + 28 передач).

Салават Юлаев
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