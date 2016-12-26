Форвард Мертл стал игроком ХК «Салават Юлаев», контракт рассчитан до конца сезона

«Салават Юлаев» приобрел Мертла за денежную компенсацию, контракт игрока рассчитан до конца сезона. Ранее директор по коммуникациям загребского клуба Ранко Вучинич сообщил «Р-Спорт», что Мертл перейдет в «Салават Юлаев» в результате обмена.

Мертл выступал за «Медвешчак» с сезона-2015/16. Всего в КХЛ 30-летний нападающий провел 98 матчей, в которых набрал 46 очков (18 шайб + 28 передач).