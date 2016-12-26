«Локомотив» не пробьёт оборону ЦСКА, «Адмирал» выиграет у «Амура»
В центральном матче дня ЦСКА обыграет «Локомотив», «Адмирал» станет сильнейшим на Дальнем Востоке, «Спартак» проиграет в Словакии.
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К дальневосточному дерби команды подходят пусть и в разном турнирном положении, но примерно с одинаковой ситуацией касаемо предыдущих матчей.
И «Адмиралу», и «Амуру» последний отрезок не удался, следствием чего в хабаровском клубе стала отставка главного тренера Мисхата Фахрутдинова. Исполняющим обязанности наставника стал Алексей Мартемьянов, и при нём команде удалось одержать долгожданную победу в гостях над «Куньлунем», после чего он поблагодарил своих подопечных. Из последних новостей из стана «Адмирала» стоит отметить переход голкипера Ивана Налимова в «Сибирь».
Наш прогноз: «Амур» потерял практически все шансы на
Главный на данный момент конкурент «Адмирала» «Сибирь» едет в гости к «Югре» Андрея Разина, которая с приходом нового наставника явно не будет просто так отдавать очки, даже несмотря на то что шансы на попадание в восьмёрку практически потеряны. Перед дедлайном новосибирцы стали одним из самых активных игроков на трансферном рынке. Команду покинули Виталий Меньшиков, Дмитрий Воробьёв и Дамир Жафяров, а вместо них её состав пополнили вратарь Иван Налимов, защитник Кирилл Воробьёв и нападающий Егор Миловзоров. Как повлияют на игру коллектива эти изменения — увидим в ближайших матчах. Если говорить о травмированных, то стоит отметить, что у сибиряков на месяц выбыл Неколенко и в лазарете находится Александр Салак. У «Югры» не сможет сыграть опытнейший Сергей Гусев.
Наш прогноз: игра будет равной, но «Сибирь» увезёт победу из
Выиграв в крайне важном для себя
Наш прогноз: в равной и упорной игре победу вырвет «Слован».
Содержание последних игр этих команд было совершенно разным. «Торпедо» в прекрасном по антуражу «матче будущего» уступило «Локомотиву». Причём третий период был сыгран настолько плохо, что после встречи главный тренер команды Петерис Скудра заявил, что в составе его команды было слишком много слабых игроков. А «Витязь», забросив в первом игровом отрезке три безответные шайбы «Спартаку», спокойно довёл дело до уверенной победы над
Наш прогноз: «Витязь» выглядит мощнее в последнее время, а потому и выиграет.
Фаворитом в этой встрече выглядит финская команда. Но стоит отметить то, как проводят свои последние игры рижане. В середине прошлой недели они потерпели разгромное поражение со счётом 3:9 в матче с «Авангардом», но потом сполна отыгрались на «Кузне» (6:0). Поистине сложно понять, чего можно сейчас ждать от подопечных Сейейса. В то же время вояж «Йокерита» в Сибирь вряд ли можно признать очень удачным. «Шуты» одержали трудовую победу в Новокузнецке, но ещё до этого уступили в овертайме «Авангарду», а в последней игре проиграли «Сибири» (0:3).
Наш прогноз: клуб из Хельсинки подтвердит свой статус фаворита и выиграет.
Центральный матч этого дня состоится в Москве, на Ленинградском проспекте. Игра для «армейцев» будет непростой, ведь «Локомотив», игру которого в последнее время многие критиковали, неплохо выступил в предыдущем матче в Нижнем Новгороде, показав себя очень цельной командой. Но ЦСКА играет дома, к тому же команда Дмитрия Квартальнова
Наш прогноз: ЦСКА выиграет с разницей в
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