«Адмирал» сразится с хабаровским «Амуром» во Владивостоке сегодня

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Владивосток, 26 декабря, PrimaMedia.

ХК «Адмирал» в заключительном домашнем матче в 2016 году сыграет с хабаровским «Амуром». Игра пройдет во Владивостоке. Начало третьего дальневосточного дерби сезона в 19.30. Предматчевое шоу стартует в 19.10, сообщили РИА PrimaMedia в пресс-службе хоккейного клуба.

В чемпионатах КХЛ с «Амуром» приморцы встречались 16 раз — чаще, чем с каким либо другим соперником. В 11 матчах сильней оказывались «моряки», в том числе по одному разу в овертайме и штрафных бросках. В активе хабаровчан четыре победы в основное время и одна в серии штрафных бросков. Разница шайб: 50−34 в пользу нашей команды.

Владивосток: 4:1, 3:2, 6:3, 4:5 бул, 6:0, 2:0, 3:1, 2:1.

Хабаровск: 4:3 бул, 4:5, 1:2, 3:2 от, 2:1, 4:2, 1:3, 1:3.

Лучшим снайпером дерби с 8 шайбами является Никлас Бергфорс. 7 шайб Никлас отправил в ворота «Амура», и одну в ворота «Адмирала». По четыре раза отличались Константин Макаров, Ян Коларж и Дмитрий Лугин. Последний по два раза огорчил и «Адмирал», и «Амур». А Коларж три шайбы отправил в ворота «Амура» и одну «Адмирала».

В текущем чемпионате команды встречались два раза. В Хабаровске в последний день лета «Амур» одержал победу 3:1 (Куусела, Капустин, Коларж — Ткачёв).

Во Владивостоке 25 октября «моряки» взяли реванш — 2:1 (Александров, Ткачёв — Кондратьев).