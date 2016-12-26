Далеко не все команды КХЛ готовы сдаться 25 декабря
Бывший игрок НХЛ и сборной России, телекомментатор и постоянный эксперт «СЭ» подвел итоги дедлайна по трансферам в КХЛ, а также разобрал игру команд заокеанской лиги, лидирующих в своих конференциях к рождественскому перерыву.
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ОЖИДАЛ, ЧТО ШАЛУНОВА С ШУМАКОВЫМ
Еще раз повторюсь, сказав, что КХЛ сделала большое дело, перенеся в свое время дедлайн по переходам на конец декабря. Благодаря этому у нас все реже случаются тотальные распродажи. Большое количество команд сохраняют шансы на
Я ожидал, что поменяют клубы форварды «Сибири» Максим Шалунов и Сергей Шумаков. Разговоров об этом было очень много. По тому, как складывается этот сезон, они — весьма привлекательные игроки, обеспечивающие результат «Сибири».
В итоге больших распродаж не случилось, а клубы перед последним днем обмена пытаются усилить проблемные позиции, которые образовались в первых 2/3 чемпионата.
САМЫЕ ЗАМЕТНЫЕ ТРАНСФЕРЫ
Отмечу переходы двух вратарей: Кареева из «Кузни» в «Нефтехимик» и Налимова из «Адмирала» в «Сибирь». В день дедлайна довольно часто случаются обмены, которые кажутся невозможными в межсезонье. «Сибирь» пытается решить свою проблему с вратарями, возникшую после травмы Салака.
Когда переходят кандидаты в сборную, это всегда заметно. «Авангард» сделал хорошее приобретение в лице Виталия Меньшикова. Он добавит не только надежности в обороне, но и наглости для острастки соперника, фактора, которого омичам долго не хватало. При том, что «Авангард» и так очень неплохо укомплектован. К примеру, с этим все в порядке у обладателя Кубка Гагарина: Мозякин может играть спокойно, потому что у него в команде есть Осала и Тимкин, которые последят за тем, чтобы его не обижали.
Меньшиков обладает очень важным для настоящего хоккеиста качеством — готовность делать все, чтобы достигать результата. С технической точки зрения любого игрока можно характеризовать как угодно. Но он сам себя характеризует на площадке и в раздевалке. Подчас это не имеет вообще никакого отношения к силе броска, умению кататься и прочему. Не случайно Виталий попался на глаза тренерскому штабу сборной. Такие люди на льду и в раздевалке очень необходимы: они не сдаются никогда и готовы на все ради победы.
В РАСПРОДАЖЕ «МЕДВЕШЧАКА» НИЧЕГО ПЛОХОГО НЕ ВИЖУ
О целесообразности существования «Медвешчака» в лиге не мне рассуждать. У команды и у лиги есть свои руководители. Но то, почему он распродает своих игроков, мне понятно. Он использует возможность подзаработать, закрыть
ХОРОШИЕ ЛЕГИОНЕРЫ ЕДУТ, НО НЕ ВСЕ РАСКРЫВАЮТСЯ
Не стал бы говорить, что иностранный рынок для КХЛ оскудел. В этом сезоне к нам приехали те же Рой, Висниевски, Талбот. Просто не всегда можно предсказать эффективность того или иного иностранного игрока. В другой лиге он может действовать хорошо, и мы ожидаем, что и в КХЛ он забьет, предположим, 25 шайб. Но далеко не всегда получается так хорошо. Хороший пример — Стив Мозес. В одной команде с определенными партнерами он наколотил 36 голов, а сейчас в других условиях повторить это не получается. Как человек, переезжавший из одной лиги в другую, я могу сказать, что в некоторой степени всегда приходилось испытывать культурный шок. Очень часто достаточно времени для адаптации просто не дают, что у нас, что в НХЛ — где угодно. А результат в подавляющем случае нужен здесь и сейчас.
НХЛ
ВОСТОК
«КОЛАМБУС»
Вратарь — игрок, который непосредственно влияет на результат в каждом матче. Если в нашей стране говорят «вратарь — половина команды», то в НХЛ: «вратарь — половина победы». Но это при условии, что у тебя хороший вратарь. В Сергее Бобровском мы не особо сильно сомневались и в прошлом сезоне. Но, ко всему прочему, игра и статистика вратаря зависит и от того, кто играет перед ним.
Мы много говорили о том, что основой победы «Питтсбурга» в Кубке Стэнли стало три равных звена. Вот сейчас у «Коламбуса», такое впечатление, что есть все четыре равных по силе тройки. Я смотрел внимательно несколько игр, в которых «Джекетс» играли против лидеров. И каждому из соперников было очень тяжело сконцентрироваться на
Бросается в глаза, что игра команды очень хорошо поставлена. Игроки хорошо это понимают и пользуются этим. Работающее большинство, меньшинство и, конечно, Бобровский, обеспечивают хороший результат.
В атаке положительно сказалось появление Зака Веренски. Я не думаю, что Торторелла будет его использовать настолько широко. Этот защитник очень хорош в организации игры и, несмотря на 19-летний возраст, очень уверенно чувствует себя на площадке.
«ПИТТСБУРГ»
Прошлогодний «Питтсбург» — это фактически разные команды: перед приходом Салливана и после его прихода. Так вот после его прихода в новом сезоне практически ничего не изменилось. Было интересно, изменит ли он
«РЕЙНДЖЕРС»
Если у «Питтсбурга» сильные центры и три равных звена, у «Коламбуса» — все звенья, равные по силам, хорошее большинство, то у
«МОНРЕАЛЬ»
К «Монреалю»
ЗАПАД
«ЧИКАГО»
В межсезонье «Блэкхокс» понесли довольно серьезные потери. Взять хотя бы уход Шоу. Хотя Райан Хартман, заменивший его на этой позиции, смотрится неплохо. В начале сезона тренерский штаб «Чикаго» пытался поменять сочетания троек, создать три, а то и четыре равных звена, построить
«Чикаго» всегда славились тем, что находят и реализуют свои возможности в любом мачте, играют от себя, а не от соперника. К примеру, даже если они пропускают четыре, для них это ничего не значит. Если соперник начинает упираться, они в состоянии выиграть и 2:1. Сейчас «Ястребы» чувствуют себя очень и очень комфортно в любых игровых ситуациях. Каждый игрок хорошо знает, что он должен делать в свой отрезок, когда выходит на площадку.
Лидируя в Западной конференции и имея на 13 побед больше, чем поражений, разница забитых и пропущенных голов у них всего +16. Это говорит о том, что практически в любой момент команда контролирует ситуацию на льду. Они в состоянии удержать преимущество в счете точно так же, как и ликвидировать дефицит шайб. Именно этим «Чикаго» своим соперникам и страшен. Они комфортно себя чувствуют даже в те моменты, когда другие команды начинают нервничать и торопиться.
«МИННЕСОТА»
«Уайлд» во многом сравнимы с «Коламбусом», лидирующим на Востоке. Ребята, которые притирались друг к другу в предыдущие сезоны, начинают давать результат. По ходу сезона они вряд ли сохранят такой уровень результативности и режим набора очков. Но сейчас сыгранность и взаимозаменяемость, достаточно уверенная игра в обороне и великолепная игра вратаря позволяет набирать очки. Назвать их победы случайными, точно так же как и у «Коламбуса», нельзя. В любом случае их нахождение на второй строчке «Западной конференции» — очень большой сюрприз. На «Западе» очень тяжелые команды, много силовых единоборств, борьбы в углах. Думаю, в их случае на проявление новых качеств влияет и смена тренера. (В межсезонье Брюс Будро сменил Джона Торчетти. — Прим. «СЭ»).
«САН-ХОСЕ»
Притязания «Акул» на финал Кубка Стэнли зависят в первую очередь от игры вратаря Джонса. В Западной конференции команда чувствует себя очень и очень комфортно. Они не блещут скоростями, но выиграть борьбу за шайбу у них очень и очень тяжело. Исполнителей, которых нужно сдерживать, удается остановить нечасто. Если не проявит себя Павелски, то сыграет Торнтон. Если не Торнтон, то есть Бернс, Кутюр, Марло. В случае, если Джонс проведет сезон без заметных спадов или травм, то «Сан-Хосе» так и останется наверху. С таким вратарем и такой голевой поддержкой они будут выигрывать две из трех игр. В то же время пока их лидеры не так результативны, как от них ожидают. Но не будем забывать, что в прошлом году они провели длинный сезон. Без спадов лидеров не обойтись.
«ЭДМОНТОН»
Хорошие результаты «Ойлерс» — предпосылки к возрождению команды. В первую очередь это связано с пока не самыми уверенными выступлениями «Анахайма», «Лос-Анджелеса» и «Ванкувера», но «Эдмонтон» уже сейчас демонстрирует свой потенциал. 105 заброшенных шайб — лучший показатель на «Западе». «Ойлерс» — это в некотором смысле западный «Рейнджерс». Скорость соперника — качество, которое очень тяжело контролировать. Конечно, такие результаты, как у
Тем не менее своими преимуществами они пользуются очень хорошо. Теперь у них есть лидеры, особенно с появлением Макдэвида, которые способны приносить результат. Как бы там ни было, нынешний сезон для «Эдмонтона» — это прежде всего серьезная заявка на будущее. Если ровный сезон провести не удастся, то потенциал в нападении они показывают просто великолепный. От этого можно плясать и дальше. В ближайшие
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