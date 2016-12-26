Далеко не все команды КХЛ готовы сдаться 25 декабря

ОЖИДАЛ, ЧТО ШАЛУНОВА С ШУМАКОВЫМ ВСЕ-ТАКИ ПОМЕНЯЮТ

Еще раз повторюсь, сказав, что КХЛ сделала большое дело, перенеся в свое время дедлайн по переходам на конец декабря. Благодаря этому у нас все реже случаются тотальные распродажи. Большое количество команд сохраняют шансы на плей-офф. И далеко не все готовы показать своим болельщикам 25 декабря, что сезон сложился неудачно, и они готовы сдаться.

Я ожидал, что поменяют клубы форварды «Сибири» Максим Шалунов и Сергей Шумаков. Разговоров об этом было очень много. По тому, как складывается этот сезон, они — весьма привлекательные игроки, обеспечивающие результат «Сибири».

В итоге больших распродаж не случилось, а клубы перед последним днем обмена пытаются усилить проблемные позиции, которые образовались в первых 2/3 чемпионата.

САМЫЕ ЗАМЕТНЫЕ ТРАНСФЕРЫ

Отмечу переходы двух вратарей: Кареева из «Кузни» в «Нефтехимик» и Налимова из «Адмирала» в «Сибирь». В день дедлайна довольно часто случаются обмены, которые кажутся невозможными в межсезонье. «Сибирь» пытается решить свою проблему с вратарями, возникшую после травмы Салака.

Когда переходят кандидаты в сборную, это всегда заметно. «Авангард» сделал хорошее приобретение в лице Виталия Меньшикова. Он добавит не только надежности в обороне, но и наглости для острастки соперника, фактора, которого омичам долго не хватало. При том, что «Авангард» и так очень неплохо укомплектован. К примеру, с этим все в порядке у обладателя Кубка Гагарина: Мозякин может играть спокойно, потому что у него в команде есть Осала и Тимкин, которые последят за тем, чтобы его не обижали.

Меньшиков обладает очень важным для настоящего хоккеиста качеством — готовность делать все, чтобы достигать результата. С технической точки зрения любого игрока можно характеризовать как угодно. Но он сам себя характеризует на площадке и в раздевалке. Подчас это не имеет вообще никакого отношения к силе броска, умению кататься и прочему. Не случайно Виталий попался на глаза тренерскому штабу сборной. Такие люди на льду и в раздевалке очень необходимы: они не сдаются никогда и готовы на все ради победы.

В РАСПРОДАЖЕ «МЕДВЕШЧАКА» НИЧЕГО ПЛОХОГО НЕ ВИЖУ

О целесообразности существования «Медвешчака» в лиге не мне рассуждать. У команды и у лиги есть свои руководители. Но то, почему он распродает своих игроков, мне понятно. Он использует возможность подзаработать, закрыть какие-то финансовые недочеты, провести сделки, которые не получится сделать в межсезонье. Хорваты набирают игроков по своим принципам. Но если они оказываются востребованными в КХЛ, почему бы этим не пользоваться. Ничего особенно плохого я в этом не вижу. Тот же самый Ти. Джей. Гальярди — хороший и качественный хоккеист, который по каким-то причинам не попадал на карандаш генменеджерам клубов КХЛ. А здесь он приехал, показал себя и продолжит карьеру в «Нефтехимике».

ХОРОШИЕ ЛЕГИОНЕРЫ ЕДУТ, НО НЕ ВСЕ РАСКРЫВАЮТСЯ

Не стал бы говорить, что иностранный рынок для КХЛ оскудел. В этом сезоне к нам приехали те же Рой, Висниевски, Талбот. Просто не всегда можно предсказать эффективность того или иного иностранного игрока. В другой лиге он может действовать хорошо, и мы ожидаем, что и в КХЛ он забьет, предположим, 25 шайб. Но далеко не всегда получается так хорошо. Хороший пример — Стив Мозес. В одной команде с определенными партнерами он наколотил 36 голов, а сейчас в других условиях повторить это не получается. Как человек, переезжавший из одной лиги в другую, я могу сказать, что в некоторой степени всегда приходилось испытывать культурный шок. Очень часто достаточно времени для адаптации просто не дают, что у нас, что в НХЛ — где угодно. А результат в подавляющем случае нужен здесь и сейчас.

НХЛ

ВОСТОК

«КОЛАМБУС»

Вратарь — игрок, который непосредственно влияет на результат в каждом матче. Если в нашей стране говорят «вратарь — половина команды», то в НХЛ: «вратарь — половина победы». Но это при условии, что у тебя хороший вратарь. В Сергее Бобровском мы не особо сильно сомневались и в прошлом сезоне. Но, ко всему прочему, игра и статистика вратаря зависит и от того, кто играет перед ним.

Мы много говорили о том, что основой победы «Питтсбурга» в Кубке Стэнли стало три равных звена. Вот сейчас у «Коламбуса», такое впечатление, что есть все четыре равных по силе тройки. Я смотрел внимательно несколько игр, в которых «Джекетс» играли против лидеров. И каждому из соперников было очень тяжело сконцентрироваться на ком-то. Тот же самый Сэм Ганье, согласно заявке, выходит в четвертом звене, при этом в большинстве вколачивает немалое количество шайб.

Бросается в глаза, что игра команды очень хорошо поставлена. Игроки хорошо это понимают и пользуются этим. Работающее большинство, меньшинство и, конечно, Бобровский, обеспечивают хороший результат.

В атаке положительно сказалось появление Зака Веренски. Я не думаю, что Торторелла будет его использовать настолько широко. Этот защитник очень хорош в организации игры и, несмотря на 19-летний возраст, очень уверенно чувствует себя на площадке.

«ПИТТСБУРГ»

Прошлогодний «Питтсбург» — это фактически разные команды: перед приходом Салливана и после его прихода. Так вот после его прихода в новом сезоне практически ничего не изменилось. Было интересно, изменит ли он что-то после победы в Кубке Стэнли. Но его лидеры молодые, и «Пингвины» сохранили свой потенциал в атаке. 121 заброшенная шайба — лучший результат в НХЛ. Их быстрые атаки, забросы, длинные передачи в этом сезоне работают как надо. Не думаю, что «Питтсбург» снизит свою результативность. Другое дело, что по ходу сезона они многовато пропускают, но пока это не сказывается на наборе очков. В первую очередь это связано с потерей ведущих защитников — Дэйли и Летанга. С их возвращением «Питтсбург» будет играть еще более стабильно и, думаю, останется во главе своей конференции.

«РЕЙНДЖЕРС»

Если у «Питтсбурга» сильные центры и три равных звена, у «Коламбуса» — все звенья, равные по силам, хорошее большинство, то у нью-йоркцев главное преимущество — это скорость. Наверное, это самое главное преимущество в современном хоккее, с которым бороться очень тяжело. Но по мере того, как команда движется через сезон, игроки начинают уставать, да и соперник начинает готовиться к такой игре. Например, отдавая территорию или привязывая защитников друг к другу, тем самым лишая возможности проводить быстрые контратаки. В позиционных же атаках у «Рейнджерс» дела обстоят не так хорошо, как в атаках с ходу. При этом они все равно остаются одним из лидеров Восточной конференции. Уже по первой половине сезона видно, что некоторые команды начинают подстраиваться под них.

«МОНРЕАЛЬ»

К «Монреалю» из-за их уверенного старта тоже стали более пристально готовиться. Некоторые команды понимают, что если их недооценить, то «Канадиенс» обязательно этим воспользуются. В начале сезона они показывали результаты выше своих возможностей. Это связано и с отличной игрой Прайса, и с появлением Радулова и Уэбера. Все это было в новинку для подавляющего большинства их соперников. Однако я жду, что скоро улучшит свои результаты «Вашингтон». Думаю, только они смогут подвинуть «Монреаль» с четверкой строчки Восточной конференции. Хотя сейчас низковато находятся «Тампа», «Бостон», «Детройт», да и «Айлендерс», сами себе поставившие высокую планку в предыдущих сезонах, пока упали необъяснимо низко.

ЗАПАД

«ЧИКАГО»

В межсезонье «Блэкхокс» понесли довольно серьезные потери. Взять хотя бы уход Шоу. Хотя Райан Хартман, заменивший его на этой позиции, смотрится неплохо. В начале сезона тренерский штаб «Чикаго» пытался поменять сочетания троек, создать три, а то и четыре равных звена, построить какие-то новые связки. И это не до конца получилось. Сейчас ситуация стабилизировалась, и хоккеисты, показывающие хорошие результаты в прошлом сезоне, те же самые Панарин и Кейн, демонстрируют отличную и результативную игру.

«Чикаго» всегда славились тем, что находят и реализуют свои возможности в любом мачте, играют от себя, а не от соперника. К примеру, даже если они пропускают четыре, для них это ничего не значит. Если соперник начинает упираться, они в состоянии выиграть и 2:1. Сейчас «Ястребы» чувствуют себя очень и очень комфортно в любых игровых ситуациях. Каждый игрок хорошо знает, что он должен делать в свой отрезок, когда выходит на площадку.

Лидируя в Западной конференции и имея на 13 побед больше, чем поражений, разница забитых и пропущенных голов у них всего +16. Это говорит о том, что практически в любой момент команда контролирует ситуацию на льду. Они в состоянии удержать преимущество в счете точно так же, как и ликвидировать дефицит шайб. Именно этим «Чикаго» своим соперникам и страшен. Они комфортно себя чувствуют даже в те моменты, когда другие команды начинают нервничать и торопиться.

«МИННЕСОТА»

«Уайлд» во многом сравнимы с «Коламбусом», лидирующим на Востоке. Ребята, которые притирались друг к другу в предыдущие сезоны, начинают давать результат. По ходу сезона они вряд ли сохранят такой уровень результативности и режим набора очков. Но сейчас сыгранность и взаимозаменяемость, достаточно уверенная игра в обороне и великолепная игра вратаря позволяет набирать очки. Назвать их победы случайными, точно так же как и у «Коламбуса», нельзя. В любом случае их нахождение на второй строчке «Западной конференции» — очень большой сюрприз. На «Западе» очень тяжелые команды, много силовых единоборств, борьбы в углах. Думаю, в их случае на проявление новых качеств влияет и смена тренера. (В межсезонье Брюс Будро сменил Джона Торчетти. — Прим. «СЭ»).

«САН-ХОСЕ»

Притязания «Акул» на финал Кубка Стэнли зависят в первую очередь от игры вратаря Джонса. В Западной конференции команда чувствует себя очень и очень комфортно. Они не блещут скоростями, но выиграть борьбу за шайбу у них очень и очень тяжело. Исполнителей, которых нужно сдерживать, удается остановить нечасто. Если не проявит себя Павелски, то сыграет Торнтон. Если не Торнтон, то есть Бернс, Кутюр, Марло. В случае, если Джонс проведет сезон без заметных спадов или травм, то «Сан-Хосе» так и останется наверху. С таким вратарем и такой голевой поддержкой они будут выигрывать две из трех игр. В то же время пока их лидеры не так результативны, как от них ожидают. Но не будем забывать, что в прошлом году они провели длинный сезон. Без спадов лидеров не обойтись.

«ЭДМОНТОН»

Хорошие результаты «Ойлерс» — предпосылки к возрождению команды. В первую очередь это связано с пока не самыми уверенными выступлениями «Анахайма», «Лос-Анджелеса» и «Ванкувера», но «Эдмонтон» уже сейчас демонстрирует свой потенциал. 105 заброшенных шайб — лучший показатель на «Западе». «Ойлерс» — это в некотором смысле западный «Рейнджерс». Скорость соперника — качество, которое очень тяжело контролировать. Конечно, такие результаты, как у нью-йоркцев, им выдавать тяжело.