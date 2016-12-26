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26 декабря 2016, 0:42 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Экс-игрок «Автомобилиста» Палушай стал игроком ХК «Динамо» (Минск)

Американский форвард Аарон Палушай подписал контракт до конца сезона с минским «Динамо», сообщил агентству «Р-Спорт» источник, близкий к ситуации.

Палушай играл в КХЛ в сезоне-2014/15 за «Автомобилист» (Екатеринбург) и «Медвешчак» (Загреб), набрав в общей сложности 21 (7 голов + 14 передач) балл за результативность в 58 матчах регулярного чемпионата и плей-офф.

«Палушай подписал контракт до конца сезона с минским “Динамо”, хоккеист присоединится к команде в Давосе на Кубке Шпенглера», — сообщил источник агентства.

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