Экс-игрок «Автомобилиста» Палушай стал игроком ХК «Динамо» (Минск)

Палушай играл в КХЛ в сезоне-2014/15 за «Автомобилист» (Екатеринбург) и «Медвешчак» (Загреб), набрав в общей сложности 21 (7 голов + 14 передач) балл за результативность в 58 матчах регулярного чемпионата и плей-офф.

«Палушай подписал контракт до конца сезона с минским “Динамо”, хоккеист присоединится к команде в Давосе на Кубке Шпенглера», — сообщил источник агентства.