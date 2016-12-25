Хоккеисты ЦСКА провели мастер-класс для маленьких игроков
Защитник ЦСКА Григорий Панин и игроки «Красной Армии» Кирилл Ковалевский, Егор Филин и Алексей Герич провели занятие для воспитанников детской школы ЦСКА 2010 г.р., информирует официальный сайт клуба.
Старшие «армейцы» показали юным одноклубникам несколько упражнений по технике катания и владения шайбой и приняли участие в эстафете наравне со своими подопечными. После этого Панин и его коллеги-«красноармейцы» поздравили ребят с наступающим Новым годом и подарили им подарочные наборы от клуба. Завершилась же встреча совместным фотографированием и экскурсией по раздевалке ЦСКА, которую провели Дмитрий Квартальнов и Игорь Никитин.
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