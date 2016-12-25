Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28253178/
25 декабря 2016, 23:39 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Хоккеисты ЦСКА провели мастер-класс для маленьких игроков

Защитник ЦСКА Григорий Панин и игроки «Красной Армии» Кирилл Ковалевский, Егор Филин и Алексей Герич провели занятие для воспитанников детской школы ЦСКА 2010 г.р., информирует официальный сайт клуба.

Старшие «армейцы» показали юным одноклубникам несколько упражнений по технике катания и владения шайбой и приняли участие в эстафете наравне со своими подопечными. После этого Панин и его коллеги-«красноармейцы» поздравили ребят с наступающим Новым годом и подарили им подарочные наборы от клуба. Завершилась же встреча совместным фотографированием и экскурсией по раздевалке ЦСКА, которую провели Дмитрий Квартальнов и Игорь Никитин.

ЦСКА
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
22 декабря

Международный союз биатлонистов временно отстранил двух российских спортсменов

Калиниченко: Дзюба, будь мужиком — скажи, что с тобой сделали в «Спартаке»

В Красноярске совершено вооружённое нападение на киберспортсмена