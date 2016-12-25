Хоккеисты ЦСКА провели мастер-класс для маленьких игроков

Старшие «армейцы» показали юным одноклубникам несколько упражнений по технике катания и владения шайбой и приняли участие в эстафете наравне со своими подопечными. После этого Панин и его коллеги-«красноармейцы» поздравили ребят с наступающим Новым годом и подарили им подарочные наборы от клуба. Завершилась же встреча совместным фотографированием и экскурсией по раздевалке ЦСКА, которую провели Дмитрий Квартальнов и Игорь Никитин.

