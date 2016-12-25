Клуб КХЛ «Слован» подписал контракт с форвардом Матушем Сукелем до конца сезона

Двусторонний контракт с 20-летним игроком рассчитан до конца этого сезона.

Текущий сезон Сукель начал в клубе «Липтовски Микулаш», в составе которого провел 32 игры в первой лиге чемпионата Словакии и набрал 25 очков (14 шайб + 11 передач).

На молодежном чемпионате мира 2016 года Сукель в составе сборной Словакии дошел до четвертьфинала.