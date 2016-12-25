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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28252558/
25 декабря 2016, 21:03 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Клуб КХЛ «Слован» подписал контракт с форвардом Матушем Сукелем до конца сезона

Братиславский хоккейный клуб «Слован» заключил соглашение с нападающим Матушем Сукелем, сообщается на официальном сайте КХЛ.

Двусторонний контракт с 20-летним игроком рассчитан до конца этого сезона.

Текущий сезон Сукель начал в клубе «Липтовски Микулаш», в составе которого провел 32 игры в первой лиге чемпионата Словакии и набрал 25 очков (14 шайб + 11 передач).

На молодежном чемпионате мира 2016 года Сукель в составе сборной Словакии дошел до четвертьфинала.

Слован
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