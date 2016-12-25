Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28252475/
25 декабря 2016, 20:59 | Хоккей: КХЛ | Спорт-Экспресс

Андрей Назаров: Игрокам «Нефтехимика» нужно было играть самоотверженнее в матче со СКА

Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров посетовал на плохую реализацию моментов после матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА (0:4).

Также он выразил удовлетворение игрой вратаря Ивана Касутина.

— Хочу поздравить коллегу с победой, — цитирует пресс-служба «Нефтехимика» Назарова. — На мой взгляд, для нас получилась интересная игра, посмотрели на молодых ребят, дали им сегодня побольше времени поиграть. Где-то даже что-то получалось, но реализация моментов у нас хромает уже которую игру.

— Справился ли сегодня Порядин со своими обязанностями?

— Тяжело сказать. Не та игра, где его надо было проверять, просто так получилось.

— Как вошел в игру Касутин?

— Тяжело опять же оценить. Тяжелая игра с сильным противником. В целом неплохо, пару неплохих моментов он вытащил. А все голы — так скажу, ребята не помогли ему в этих моментах, можно было посамоотверженнее сыграть.

СКА
Новости Матчи Состав Статистика
Нефтехимик
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
25 декабря

Эменике возвращается, кто перейдет в "Зенит". Трансферный онлайн

Тушите свет. Самый безобразный матч в истории СССР и Канады

У "Динамо" все очень плохо