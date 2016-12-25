Андрей Назаров: Игрокам «Нефтехимика» нужно было играть самоотверженнее в матче со СКА
Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров посетовал на плохую реализацию моментов после матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА (0:4).
Также он выразил удовлетворение игрой вратаря Ивана Касутина.
— Хочу поздравить коллегу с победой, — цитирует
— Справился ли сегодня Порядин со своими обязанностями?
— Тяжело сказать. Не та игра, где его надо было проверять, просто так получилось.
— Как вошел в игру Касутин?
— Тяжело опять же оценить. Тяжелая игра с сильным противником. В целом неплохо, пару неплохих моментов он вытащил. А все голы — так скажу, ребята не помогли ему в этих моментах, можно было посамоотверженнее сыграть.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter