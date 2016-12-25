Назаров против СКА: драка есть, победы нет

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Вот уже год, как встреча СКА с Андреем Назаровым превратилась в нечто очень интересное и огнеопасное. В прошлом году самый брутальный тренер России успел встретиться с армейцами дважды. Не прошло и двух недель с момента отставки Назарова с поста рулевого СКА, как он уже поджидал бывший клуб в Астане с «Барысом». Тогда месть удалась — казахстанцы победили петербуржцев. Зато визит в Северную столицу у Назарова откровенно не получился — единственным достижением его команды стала драка Рыспаева с Артюхиным. Два бойца вроде бы разошлись вничью, но казах после матча спокойно раздавал интервью, а россиянин пришел на тренировку следующим утром с синяком на пол-лица.

Сейчас Артюхина в СКА нет, Рыспаев оказался вне КХЛ, а Назаров сменил «Барыс» на «Нефтехимик», но менее огненной от этого встреча его новой команды с армейцами не стала.

Накануне СКА провел очень тяжелый матч против «Лады» — армейцы пропустили первыми, доигрались до овертайма и потеряли Ковальчука, удаленного до конца игры. Правда в итоге вышли сухими из воды — Шипачев забил в формате «три на три», а СДК решил не лишать армейцев одной из главных звезд лиги. Дисквалифицировать Ковальчука на следующий матч не стали.

«Нефтехимик» ожидаемо постарался огорошить СКА активным началом и вполне мог преуспеть. Коскинену в первом периоде пришлось поработать по полной программе, но со всеми трудностями финн справился. Не помешал даже новый раскрашенный шлем. В прошлом году голкипер уже пытался избавиться от скучной белой маски, но серия неудачных матчей заставила его достать фартовый старый шлем из чулана.

Нынешняя черная серия Коскинена почти целиком прошла за пределами площадки — финн получил травму в матче против сборной России на Кубке «Карьяла», а пока лечился, его вытеснил из состава Игорь Шестеркин. Возможно, новый раскрашенный шлем поможет Коскинену вернуть себе статус «первого номера» в армейской вратарской иерархии. В матче с «Ладой» финн появился на площадке после долгого перерыва, а в игре против «Нефтехимика» несколько раз здорово выручил свою команду и заслужил второй «сухарь» в сезоне.

Когда атакующий порыв выветрился из команды Назарова, петербуржцы открыли счет. Сергеев неаккуратно сыграл против Дергачева, разбил сопернику лицо в кровь и отправился отдыхать на 4 минуты. В матче с нынешним СКА — это приговор. Херсли дважды бросал от синей линии и со второй попытки все-таки прошил Касутина.

Во втором периоде история повторилась. Как следует мотивированные Назаровым хозяева понеслись на ворота Коскинена, пробить финна не смогли и напоролись на пару острейших контратак. Бросок Гусева Касутин каким-то чудом парировал, а вот с Шипачевым не совладал.

Какой принципиальный для Андрея Назарова матч без драки? Ни Рыспаева, ни Артюхина у него под рукой нет, но для заварушки сгодились и персонажи попроще. В начале третьего периода Гусев попал под силовой от Здунова, а через секунду Брынцев зачем-то наскочил на Дадонова. В итоге нижнекамцы сделали себе только хуже. Войнов показал, что бросает от синей линии не хуже Херсли и снял все вопросы о победителе.

В концовке СКА еще раз реализовал большинство — после броска Ковальчука и рикошета от защитника здорово сориентировался Гусев и добыл четырнадцатую выездную победу подряд.