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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28252265/
25 декабря 2016, 20:02 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Хоккеист Саболич продлил контракт с «Адмиралом» до 2018 года

Нападающий владивостокского «Адмирала» Роберт Саболич продлил контракт с командой до 2018 года, сообщил агентству «Р-Спорт» генеральный менеджер клуба Ильдар Мухометов.

Саболич пришел в «Адмирал» в нынешнем сезоне и набрал в 42 матчах регулярного чемпионата КХЛ 35 (14+21) очков.

«Саболич — лучший бомбардир клуба, один из лучших бомбардиров лиги. Это была одна из наших первоочередных задач, чтобы он не стал неограниченно свободным агентом после завершения сезона. Приложили все усилия, чтобы продлить контракт с ним, и сегодня это было сделано. Соглашение рассчитано еще на один сезон», — сказал Мухометов корреспонденту «Р-Спорт» по телефону.

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