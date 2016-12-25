Хоккеист Саболич продлил контракт с «Адмиралом» до 2018 года

Саболич пришел в «Адмирал» в нынешнем сезоне и набрал в 42 матчах регулярного чемпионата КХЛ 35 (14+21) очков.

«Саболич — лучший бомбардир клуба, один из лучших бомбардиров лиги. Это была одна из наших первоочередных задач, чтобы он не стал неограниченно свободным агентом после завершения сезона. Приложили все усилия, чтобы продлить контракт с ним, и сегодня это было сделано. Соглашение рассчитано еще на один сезон», — сказал Мухометов корреспонденту «Р-Спорт» по телефону.