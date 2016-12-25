СКА одержал девятую победу подряд, обыграв «Нефтехимик» в матче КХЛ
МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/.
Санкт-петербургский СКА одержал победу над нижнекамским «Нефтехимиком» со счетом 4:0 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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Шайбы в составе СКА забросили Патрик Херсли (20-я минута), Вадим Шипачев (35), Вячеслав Войнов (43) и Никита Гусев (57).
Армейский клуб одержал девятую победу подряд, «Нефтехимик» потерпел четвертое поражение кряду.
СКА занимает первое место в Западной конференции, набрав 103 очка после 41 встречи. «Нефтехимик» идет 11-м на Востоке, имея в активе 55 очков в 44 матчах.
В следующем матче СКА 27 декабря сыграет на выезде с «Ак Барсом», «Нефтехимик» в этот же день примет череповецкую «Северсталь».
В другом матче игрового дня «Северсталь» победила тольяттинскую «Ладу» — 4:3.
|25.12.2016 17:00
|Зрители 6000
|Регулярный чемпионат
|ЛД "Нефтехим Арена"
|Нефтехимик
|0:4
|СКА
|(0:1, 0:1, 0:2)
Главные тренеры
|Андрей Назаров
|Олег Знарок
Вратари
|Иван Касутин
|Микко Коскинен
|1-й период
|06:01
|Джефф Кинрейд
|16:56
|Андрей Сергеев
|16:56
|Андрей Сергеев
|Патрик Херсли (В. Шипачев, Н. Гусев)
|19:07
|2-й период
|Артем Зуб
|27:50
|Вадим Шипачев (Е. Дадонов, Н. Гусев)
|35:16
|37:13
|Максим Березин
|Ярно Коскиранта
|37:13
|3-й период
|41:31
|Александр Брынцев
|41:31
|Павел Здунов
|41:31
|Павел Здунов
|41:31
|Александр Брынцев
|Евгений Дадонов
|41:31
|Евгений Дадонов
|41:31
|Вячеслав Войнов (С. Плотников, И. Ковальчук)
|42:07
|47:38
|Никита Квартальнов
|55:26
|Кирилл Лямин
|Никита Гусев (И. Ковальчук)
|55:43
|Сергей Широков
|58:50
Статистика
|28
|Штрафное время
|10
|2
|Игра в большинстве
|6
|0
|Голы в большинстве
|3
Судьи
|Главный судья
|Роман Щенев (Тольятти, Россия)
|Главный судья
|Михаил Бутурлин (Москва, Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- п.в.
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Нереализованный буллит
- б
- Буллит
- а
- Автогол
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