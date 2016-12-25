СКА одержал девятую победу подряд, обыграв «Нефтехимик» в матче КХЛ

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Шайбы в составе СКА забросили Патрик Херсли (20-я минута), Вадим Шипачев (35), Вячеслав Войнов (43) и Никита Гусев (57).

Армейский клуб одержал девятую победу подряд, «Нефтехимик» потерпел четвертое поражение кряду.

СКА занимает первое место в Западной конференции, набрав 103 очка после 41 встречи. «Нефтехимик» идет 11-м на Востоке, имея в активе 55 очков в 44 матчах.

В следующем матче СКА 27 декабря сыграет на выезде с «Ак Барсом», «Нефтехимик» в этот же день примет череповецкую «Северсталь».

В другом матче игрового дня «Северсталь» победила тольяттинскую «Ладу» — 4:3.