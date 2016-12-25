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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28252262/
25 декабря 2016, 20:01 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

СКА одержал девятую победу подряд, обыграв «Нефтехимик» в матче КХЛ

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Санкт-петербургский СКА одержал победу над нижнекамским «Нефтехимиком» со счетом 4:0 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

<span class=error>Нефтехимик</span> потерпел четвертое поражение кряду. Увеличить
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Шайбы в составе СКА забросили Патрик Херсли (20-я минута), Вадим Шипачев (35), Вячеслав Войнов (43) и Никита Гусев (57).

Армейский клуб одержал девятую победу подряд, «Нефтехимик» потерпел четвертое поражение кряду.

СКА занимает первое место в Западной конференции, набрав 103 очка после 41 встречи. «Нефтехимик» идет 11-м на Востоке, имея в активе 55 очков в 44 матчах.

В следующем матче СКА 27 декабря сыграет на выезде с «Ак Барсом», «Нефтехимик» в этот же день примет череповецкую «Северсталь».

В другом матче игрового дня «Северсталь» победила тольяттинскую «Ладу» — 4:3.

25.12.2016 17:00 Зрители 6000 Регулярный чемпионат ЛД "Нефтехим Арена"
Нефтехимик 0:4 СКА
(0:1, 0:1, 0:2)
Главные тренеры
Андрей Назаров Олег Знарок
Вратари
Иван Касутин Микко Коскинен
1-й период
06:01 Джефф Кинрейд
16:56 Андрей Сергеев
16:56 Андрей Сергеев
Патрик Херсли (В. Шипачев, Н. Гусев) 19:07
2-й период
Артем Зуб 27:50
Вадим Шипачев (Е. Дадонов, Н. Гусев) 35:16
37:13 Максим Березин
Ярно Коскиранта 37:13
3-й период
41:31 Александр Брынцев
41:31 Павел Здунов
41:31 Павел Здунов
41:31 Александр Брынцев
Евгений Дадонов 41:31
Евгений Дадонов 41:31
Вячеслав Войнов (С. Плотников, И. Ковальчук) 42:07
47:38 Никита Квартальнов
55:26 Кирилл Лямин
Никита Гусев (И. Ковальчук) 55:43
Сергей Широков 58:50
Статистика
28 Штрафное время 10
2 Игра в большинстве 6
0 Голы в большинстве 3
Судьи
Главный судья Роман Щенев (Тольятти, Россия)
Главный судья Михаил Бутурлин (Москва, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
СКА
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