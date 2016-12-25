Гулявцев: Хоккеисты «Северстали» едва не поплатились за то, что отошли от своей игры

«Северсталь» в воскресенье в гостях обыграла «Ладу» со счетом 4:3, ведя 3:0 после первого периода.

«Хороший матч, много забитых голов. Он прошел примерно как матч (с “Ладой”) в Череповце. Тогда тольяттинцы повели 3:0, а мы отыгрались, но уступили в овертайме. Сегодня сценарий примерно такой же, только нам удалось победить. Полностью провалили второй период, отошли от той игры, которую показывали в первом периоде и планировали продолжать. За это и поплатились, но смогли победить в итоге. Очки всем нужны, но нам крайне важна эта победа», — сказал тренер на пресс-конференции.

Период дозаявок в КХЛ заканчивается 25 декабря. «У нас уже точно никаких изменений больше не будет», — отметил Гулявцев.