Тренер «Лады» Аболс заявил, что не смог настроить хоккеистов на матч с «Северсталью»
Главный тренер тольяттинской «Лады» Артис Аболс заявил, что не смог настроить свою команду на матч с череповецкой «Северсталью» после встреч с лидерами КХЛ.
«Лада» в воскресенье в матче регулярного чемпионата КХЛ на своем льду уступила «Северстали» со счетом 3:4, пропустив три шайбы в первом периоде, но сумев восстановить равенство в третьей 20-минутке. Ранее тольяттинцы дома проиграли петербургскому СКА (2:3 ОТ) и московскому ЦСКА (4:5).
«Наши опасения по поводу этого матча подтвердились. После двух игр против топовых команд лиги я не смог настроить команду на нужный лад с первого периода. Да, эмоций много потеряли в играх с ЦСКА и СКА, но сил — я не согласен. Мы играли в три пятерки со СКА практически всю игру, сегодня со второго периода тоже», — сказал Аболс на
«Первые 25 минут были безобразными. С середины второго периода поймали
Период дозаявок в КХЛ заканчивается 25 декабря. «Вопросами переходов я не занимаюсь, но думаю, что их не будет», — отметил Аболс.
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