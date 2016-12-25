Отчет о матче КХЛ «Барыс» — «Металлург» Магнитогорск
Астанинский «Барыс» в матче Континентальной хоккейной лиги сыграл с магнитогорским «Металлургом».
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Когда встречаются команды, в которых играют лучшие снайперы чемпионата, справедливо ожидать массы интересных моментов. И Найджел Доус, который в отсутствии Брэндона Боченски, вышел на площадку с капитанской нашивкой на форме, более чем утолил аппетит публики.
Во втором периоде по неудачному стечению обстоятельств хозяева остались втроём против пяти. Действующий обладатель Кубка Гагарина дважды своим шансом воспользовался.
На старте третьего игрового отрезка «магнитка» сумела забросить третью шайбу. Интрига матча приобрела ещё более яркие оттенки. Но подопечные Эдуарда Занковца не желали упускать своего. Болельщики на трибунах неимоверно поддерживали любимую команду. И она выстояла. Более того, после небольшого игрового подвига Константина Пушкарёва, который дважды заблокировал шайбы после мощных бросков действующего лучшего снайпера КХЛ, Дастин Бойд успел послать шайбу за ленту незащищённых ворот. Только скрупулёзный просмотр
Следующий домашний матч «Барыс» проведёт 28 декабря. В гости едет омский «Авангард». После финальной сирены этой игры состоится традиционная уже акция «Мишкопад». Мягкие игрушки можно будет купить на арене. Вырученные деньги и сами пушистые презенты будут направлены на благотворительность.
«Барыс» — «Металлург» Магнитогорск 5:3 (4:0, 0:2, 1:1)
Шайбы:
1:0 — 00:59 Доус (Бойд). В равенстве
2:0 — 05:47 Доус (Сен-Пьер, Даллмэн). В большинстве
3:0 — 16:07 Иванов (Худяков). В равенстве
4:0 — 19:13 Доус (Сен-Пьер). В большинстве
4:1 — 24:40 Мозякин (Зарипов, Ли). В большинстве
4:2 — 26:33 Филиппи (Береглазов, Осала). В большинстве
4:3 — 40:30 Тимкин. В равенстве
5:3 — 59:59 Пушкарёв. В равенстве, в пустые ворота.
«Барыс»: Пулен —
«Металлург» Магнитогорск: Кошечкин —
Штраф: 10:12 (2:8, 6:2, 2:2)
Главные судьи: Николай Акузовский, Александр Соин
Линейные судьи: Александр Чернышёв, Никита Шалагин
25 декабря. Астана. Новый Ледовый дворец 5 340 зрителей.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter