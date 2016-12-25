Когда встречаются команды, в которых играют лучшие снайперы чемпионата, справедливо ожидать массы интересных моментов. И Найджел Доус, который в отсутствии Брэндона Боченски, вышел на площадку с капитанской нашивкой на форме, более чем утолил аппетит публики. Хет-трик за один период. Причём форвард «Барыса» забросил обоим голкиперам противника. А на смену стражей ворот тренерский штаб магнитогорской команды пошёл после того, как Никита Иванов отправил третью шайбу в сетку. Между тем, восьмой по счёту хет-трик в КХЛ сделал Доуса лидером лиги по этому показателю. Новый рекорд.



Во втором периоде по неудачному стечению обстоятельств хозяева остались втроём против пяти. Действующий обладатель Кубка Гагарина дважды своим шансом воспользовался.



На старте третьего игрового отрезка «магнитка» сумела забросить третью шайбу. Интрига матча приобрела ещё более яркие оттенки. Но подопечные Эдуарда Занковца не желали упускать своего. Болельщики на трибунах неимоверно поддерживали любимую команду. И она выстояла. Более того, после небольшого игрового подвига Константина Пушкарёва, который дважды заблокировал шайбы после мощных бросков действующего лучшего снайпера КХЛ, Дастин Бойд успел послать шайбу за ленту незащищённых ворот. Только скрупулёзный просмотр видео-повтора момента подтвердит, гол случился до финальной сирены. Всё решила пара десятых секунды.



Следующий домашний матч «Барыс» проведёт 28 декабря. В гости едет омский «Авангард». После финальной сирены этой игры состоится традиционная уже акция «Мишкопад». Мягкие игрушки можно будет купить на арене. Вырученные деньги и сами пушистые презенты будут направлены на благотворительность.

«Барыс» — «Металлург» Магнитогорск 5:3 (4:0, 0:2, 1:1)



Шайбы:

1:0 — 00:59 Доус (Бойд). В равенстве

2:0 — 05:47 Доус (Сен-Пьер, Даллмэн). В большинстве

3:0 — 16:07 Иванов (Худяков). В равенстве

4:0 — 19:13 Доус (Сен-Пьер). В большинстве

4:1 — 24:40 Мозякин (Зарипов, Ли). В большинстве

4:2 — 26:33 Филиппи (Береглазов, Осала). В большинстве

4:3 — 40:30 Тимкин. В равенстве

5:3 — 59:59 Пушкарёв. В равенстве, в пустые ворота.



«Барыс»: Пулен — Семёнов-Даллмэн, Доус-Бойд-Пушкарёв; Савченко-Липин, Худяков-Кучин-Иванов; Шалапов-Баркер, Рымарев-Сен-Пьер-Панюков; Трясунов, Никулин-Гренц-Бельгибаев, Тривино;



«Металлург» Магнитогорск: Кошечкин — Бирюков-Антипин, Заприпов-Мозякин-Коварж; Береглазов-Ли, Сёмин-Сантала-Осала; Хабаров-Терещенко, Филиппи-Тимкин-Косов; Будкин, Платонов-Железков-Казионов Ден, Казионов Дм.



Штраф: 10:12 (2:8, 6:2, 2:2)



Главные судьи: Николай Акузовский, Александр Соин

Линейные судьи: Александр Чернышёв, Никита Шалагин



25 декабря. Астана. Новый Ледовый дворец 5 340 зрителей.