«Сибирь» подтвердила переход защитника Воробьева из ПХК ЦСКА
«Сибирь» и московский ЦСКА договорились о переходе в Новосибирск защитника Кирилла Воробьева, сообщается на официальном сайте новосибирского хоккейного клуба.
Воробьев провел в нынешнем сезоне 35 матчей в регулярном чемпионате КХЛ за нижегородское «Торпедо», набрав 7 (3+4) очков при показателе полезности «+9».
Как ранее сообщил «Р-Спорт» источник, знакомый с ситуацией, защитник проследовал в «Сибирь» транзитом через московский клуб.
В воскресенье наступает запрет на переходы игроков в КХЛ.
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