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25 декабря 2016, 18:36 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

«Сибирь» подтвердила переход защитника Воробьева из ПХК ЦСКА

«Сибирь» и московский ЦСКА договорились о переходе в Новосибирск защитника Кирилла Воробьева, сообщается на официальном сайте новосибирского хоккейного клуба.

Воробьев провел в нынешнем сезоне 35 матчей в регулярном чемпионате КХЛ за нижегородское «Торпедо», набрав 7 (3+4) очков при показателе полезности «+9».

Как ранее сообщил «Р-Спорт» источник, знакомый с ситуацией, защитник проследовал в «Сибирь» транзитом через московский клуб.

В воскресенье наступает запрет на переходы игроков в КХЛ.

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