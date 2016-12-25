«Сибирь» подтвердила переход защитника Воробьева из ПХК ЦСКА

Воробьев провел в нынешнем сезоне 35 матчей в регулярном чемпионате КХЛ за нижегородское «Торпедо», набрав 7 (3+4) очков при показателе полезности «+9».

Как ранее сообщил «Р-Спорт» источник, знакомый с ситуацией, защитник проследовал в «Сибирь» транзитом через московский клуб.

В воскресенье наступает запрет на переходы игроков в КХЛ.