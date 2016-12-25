Анвар Гатиятулин: «Трактору» не хватило свежести

По словам наставника, были допущены ошибки.

— Четвертый матч на выезде, через день игры, так что нагрузка выпадает серьезная, — отметил Гатиятулин. — Понимали, что играем с одним из лидеров. Готовились, но силы не бесконечны. Не хватило свежести. Все старались, играли, была и самоотдача, но не хватало быстроты и на фоне усталости допустили ошибки. Моменты были. Но не смогли забить, к сожалению.

— Для вас важно быть четвертыми или пятыми?

— Наша задача на первом этапе — попасть в плей-офф. Но конечно, чем выше, тем лучше.

— В последних семи матчах лишь два раза проиграли. Команда набрала хороший ход?

— Ребята готовятся на каждую игру, говорим, разбираем соперника. Нужно отметить и микроклимат, и каждого игрока в нашей команде — они настоящие профессионалы и ответственно готовятся к матчам и играм. Поэтому и есть результат. (Анна ЛЕВЧЕНКО).