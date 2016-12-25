Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28251774/
25 декабря 2016, 18:32 | Хоккей: КХЛ | Спорт-Экспресс

Анвар Гатиятулин: «Трактору» не хватило свежести

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин после поражения от «Авангарда"​ (1:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ посетовал на усталость.

По словам наставника, были допущены ошибки.

— Четвертый матч на выезде, через день игры, так что нагрузка выпадает серьезная, — отметил Гатиятулин. — Понимали, что играем с одним из лидеров. Готовились, но силы не бесконечны. Не хватило свежести. Все старались, играли, была и самоотдача, но не хватало быстроты и на фоне усталости допустили ошибки. Моменты были. Но не смогли забить, к сожалению.

— Для вас важно быть четвертыми или пятыми?

— Наша задача на первом этапе — попасть в плей-офф. Но конечно, чем выше, тем лучше.

— В последних семи матчах лишь два раза проиграли. Команда набрала хороший ход?

— Ребята готовятся на каждую игру, говорим, разбираем соперника. Нужно отметить и микроклимат, и каждого игрока в нашей команде — они настоящие профессионалы и ответственно готовятся к матчам и играм. Поэтому и есть результат. (Анна ЛЕВЧЕНКО).

Трактор
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
25 декабря

Эменике возвращается, кто перейдет в "Зенит". Трансферный онлайн

Тушите свет. Самый безобразный матч в истории СССР и Канады

У "Динамо" все очень плохо