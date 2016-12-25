Владимир Семенов: Канарейкин приходил в перерывах в раздевалку
Старший тренер «Авангарда» Владимир Семенов после победы над «Трактором» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ похвалил вратарей обеих команд.
По словам наставника, проблемы с составом было решить не просто.
— Получилась очень интересная игра. Создали довольно много моментов и мы, и соперник. Думаю, болельщикам игра понравилась, — отметил Семенов. — Первый период — искали ошибки друг у друга, во втором нам удалось забросить две шайбы, а в третьем — довели матч до победы. Поздравляю ребят и наших болельщиков.
— Каким образом проходила коммуникация с Федором Канарейкиным?
— Он приходил в перерывах в раздевалку. Там мы общались.
— Перед матчем были проблемы с составом. Выбыл Соботка, в лазарете Пьянов, Анелев. Как оцените людей, которые их заменили?
— Было сложно играть. Фищенко у нас не центральный, иногда терял позиции у себя в зоне. Но в целом они выполнили свою работу, сделали то, что от них требовалось. Мы ими довольны.
— В третьем периоде был открытый хоккей, особенно после обмена шайбами. Как прокомментируете этот этап игры?
— У обоих соперников были моменты, но очень здорово сыграли оба вратаря. (Анна ЛЕВЧЕНКО).
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