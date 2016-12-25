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25 декабря 2016, 18:23 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Пушкарёв: Хоккеисты «Барыса» сыграли сегодня «за себя и за того парня»

Нападающий «Барыса» Константин Пушкарёв поделился впечатлениями после победы в игре с магнитогорским «Металлургом» (5:3).

Нападающий <span class=error>Барыса</span> Константин <span class=error>Пушкарёв</span> поделился впечатлениями после победы в игре с магнитогорским Металлургом (5:3). Увеличить
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«С “Металлургом” всегда очень тяжело играть, тем более дали такому сопернику играть в большинстве, они всегда это делают здорово. Забили два гола в большинстве — вернулись в игру. Там уже пошла такая игра “5 на 5”. Мы забили в большинстве — они забили в большинстве. Потом игра немножко перешла в более строгое русло.

Ребята сегодня собрались и играли, как говорится, за себя и за того парня. Какая разница, кто есть в составе, кого нет, остаётся команда “Барыс”, которая играет и выигрывает в каждом матче», — цитирует Пушкарёва официальный сайт «Барыса».

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