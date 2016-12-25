Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28251264/
25 декабря 2016, 16:48 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

«Авангард» победил «Трактор» в домашнем матче

МОСКВА, 25 дек — Р-Спорт. Хоккеисты омского «Авангарда» обыграли челябинский «Трактор» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Игрок Авангарда Николай Лемтюгов (слева) и игрок Трактора Николай Лемтюгов в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ХК Трактор (Челябинск) и ХК Авангард (Омская обоасть). Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча, состоявшаяся в воскресенье в Омске, завершилась со счетом 3:1 (0:0, 2:0, 1:1) в пользу хозяев. В составе победителей шайбы забросили Петр Хохряков (22-я минута), Максим Пестушко (24), Илья Михеев (42). Автором единственного гола у гостей стал Николай Белов (43).

Матч начался с минуты молчания в память о погибших в авиакатастрофе самолета Ту-154 Минобороны РФ, следовавшего из Сочи в Сирию. Трагедия произошла рано утром в воскресенье. На борту находились 92 человека, по предварительным данным, все они погибли.

В следующем матче 28 декабря «Авангард» в Астане сыграет с местным «Барысом», а «Трактор» 3 января на выезде встретится с казанским «Ак Барсом».

25.12.2016 14:00 Зрители 8920 Регулярный чемпионат "Арена Омск"
Авангард 3:1 Трактор
(0:0, 2:0, 1:1)
Главные тренеры
Федор Канарейкин Анвар Гатиятулин
Вратари
Доминик Фурх Василий Демченко
1-й период
Марсель Шолохов 02:28
10:05 Артур Лаута
Юрий Петров 12:29
15:07 Егор Мартынов
16:57 3083
2-й период
21:37 Петр Хохряков (Д. Бут)
23:38 Максим Пестушко (М. Юньков)
25:53 Николай Лемтюгов
Пол Щехура 33:53
36:07
3-й период
41:07 Илья Михеев (М. Пестушко, М. Юньков)
Николай Белов (А. Шинин) 42:50
50:19 Александр Пережогин
58:21
Статистика
12 Штрафное время 8
4 Игра в большинстве 6
0 Голы в большинстве 0
Судьи
Главный судья Сергей Кулаков (Тверь, Россия)
Главный судья Денис Наумов (Тольятти, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Авангард
Новости Матчи Состав Статистика
Трактор
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Еще 4 новости  Все новости
23 декабря

Победу российских фигуристов отдали паре из Италии

Фигуристка Медведева: японки часто падают в обморок при виде фигуристов

Женитьба Пелагеи и Телегина вошла в топ-10 самых громких свадеб года