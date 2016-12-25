«Авангард» победил «Трактор» в домашнем матче

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Встреча, состоявшаяся в воскресенье в Омске, завершилась со счетом 3:1 (0:0, 2:0, 1:1) в пользу хозяев. В составе победителей шайбы забросили Петр Хохряков (22-я минута), Максим Пестушко (24), Илья Михеев (42). Автором единственного гола у гостей стал Николай Белов (43).

Матч начался с минуты молчания в память о погибших в авиакатастрофе самолета Ту-154 Минобороны РФ, следовавшего из Сочи в Сирию. Трагедия произошла рано утром в воскресенье. На борту находились 92 человека, по предварительным данным, все они погибли.

В следующем матче 28 декабря «Авангард» в Астане сыграет с местным «Барысом», а «Трактор» 3 января на выезде встретится с казанским «Ак Барсом».