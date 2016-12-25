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25 декабря 2016, 16:53 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Хет-трик Доуса помог «Барысу» обыграть магнитогорский «Металлург»

МОСКВА, 25 дек — Р-Спорт. «Барыс» из Астаны обыграл магнитогорский «Металлург» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Барыс из Астаны обыграл магнитогорский Металлург в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ. Увеличить
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Встреча, прошедшая в воскресенье в Астане, завершилась победой хозяев льда со счетом 5:3 (4:0, 0:2, 1:1). Шайбами в составе победителей отметились Найджел Доус (1-я, 6-я и 20-я минуты), Никита Иванов (17) и Константин Пушкарев (60). У гостей забивали Сергей Мозякин (25), Томаш Филиппи (27) и Евгений Тимкин (41).

Матч начался с минуты молчания в память о погибших при крушении самолета Ту-154 Минобороны РФ, следовавшего из Сочи в Сирию. Трагедия произошла рано утром в воскресенье. На борту находились 92 человека, по предварительным данным, все они погибли.

«Барыс» в следующем матче 28 декабря примет дома омский «Авангард», «Магнитка» на следующий день сыграет на выезде с уфимским «Салаватом Юлаевым».

25.12.2016 14:00 Зрители 5340 Регулярный чемпионат "Барыс-Арена"
Барыс 5:3 Металлург Мг
(4:0, 0:2, 1:1)
Главные тренеры
Эдуард Занковец Илья Воробьев
Вратари
Кевин Пулен Василий Кошечкин 16:07 (А. Загидулин 16:07-39:55, А. Загидулин 40:00-59:01)
1-й период
00:59 Найджел Доус (Д. Бойд)
Ярослав Хабаров 05:31
05:47 Найджел Доус (М. Сан-Пьер, К. Даллмэн)
06:38 Александр Липин
Ян Коварж 11:08
16:07 Никита Иванов (М. Худяков)
Ярослав Хабаров 17:22
Ярослав Хабаров 17:22
19:13 Найджел Доус (М. Сан-Пьер)
2-й период
23:11 Александр Липин
23:47 Кевин Даллмэн
23:47 Кевин Даллмэн
Сергей Мозякин (Д. Зарипов, К. Ли) 24:40
Томаш Филиппи (А. Береглазов, О. Осала) 26:33
Данис Зарипов 33:46
3-й период
Евгений Тимкин 40:30
41:04 Кирилл Панюков
Томми Сантала 56:13
59:59 п.в. Дастин Бойд (К. Пушкарев)
Статистика
10 Штрафное время 12
6 Игра в большинстве 5
2 Голы в большинстве 2
Судьи
Главный судья Александр Соин (Москва, Россия)
Главный судья Николай Акузовский (Тольятти, Россия)
Обозначения
Удаление на 2 минуты
Удаление на 4 минуты
Удаление на 5 минут
Удаление на 10 минут
Удаление на 20 минут
п.в.
Гол в пустые ворота
Гол
Гол в большинстве
Гол в меньшинстве
Нереализованный буллит
б
Буллит
а
Автогол
Барыс
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