Хет-трик Доуса помог «Барысу» обыграть магнитогорский «Металлург»

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Встреча, прошедшая в воскресенье в Астане, завершилась победой хозяев льда со счетом 5:3 (4:0, 0:2, 1:1). Шайбами в составе победителей отметились Найджел Доус (1-я, 6-я и 20-я минуты), Никита Иванов (17) и Константин Пушкарев (60). У гостей забивали Сергей Мозякин (25), Томаш Филиппи (27) и Евгений Тимкин (41).

Матч начался с минуты молчания в память о погибших при крушении самолета Ту-154 Минобороны РФ, следовавшего из Сочи в Сирию. Трагедия произошла рано утром в воскресенье. На борту находились 92 человека, по предварительным данным, все они погибли.

«Барыс» в следующем матче 28 декабря примет дома омский «Авангард», «Магнитка» на следующий день сыграет на выезде с уфимским «Салаватом Юлаевым».