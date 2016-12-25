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25 декабря 2016, 14:28 | Хоккей: КХЛ | «Прессбол»

25 минских динамовцев отправились на Кубок Шпенглера

Утром 25 декабря тренерский штаб минского «Динамо» объявил ростер команды на международный турнир Кубок Шпенглера.

Утром 25 декабря тренерский штаб минского Динамо объявил <span class=error>ростер</span> команды на международный турнир Кубок Шпенглера. Увеличить
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Вратари: Бен Скривенс, Кевин Лаланд.

Защитники: Марк-Андре Граньяни, Евгений Лисовец, Кристиан Хенкель, Дмитрий Коробов, Илья Шинкевич, Роман Граборенко, Кирилл Готовец, Павел Казакевич.

Нападающие: Роб Клинкхаммер, Мэтт Эллисон, Александр Павлович, Андрей Степанов, Никита Комаров, Сергей Дрозд, Александр Матерухин, Данила Карабань, Александр Кулаков, Александр Китаров, Андрей Стась, Евгений Ковыршин, Дмитрий Амброжейчик, Артем Волков, Станислав Лопачук.

Новичок команды Фредрик Петтерссон присоединиться к команде уже в Швейцарии, отмечает официальный сайт «зубров». Турнир пройдет с 26 по 31 декабря. В первом поединке минчане сыграют 26 декабря с командой Канады. Начало поединка в 22.15 по белорусскому времени.

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Новости КХЛ

Два хоккеиста минского «Динамо» дисквалифицированы на различные сроки

Два хоккеиста минского «Динамо» дисквалифицированы на различные сроки

25 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нападающий минского «Динамо» Мэтт Эллисон дисквалифицирован на три матча, защитник клуба Кирилл Готовец пропустит две игры по итогам матча в Омске, где «зубры» были сильнее «Авангарда» (1:0). Такое решение принято спортивно-дисциплинарным комитетом КХЛ, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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