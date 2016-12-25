25 минских динамовцев отправились на Кубок Шпенглера

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Вратари: Бен Скривенс, Кевин Лаланд.

Защитники: Марк-Андре Граньяни, Евгений Лисовец, Кристиан Хенкель, Дмитрий Коробов, Илья Шинкевич, Роман Граборенко, Кирилл Готовец, Павел Казакевич.

Нападающие: Роб Клинкхаммер, Мэтт Эллисон, Александр Павлович, Андрей Степанов, Никита Комаров, Сергей Дрозд, Александр Матерухин, Данила Карабань, Александр Кулаков, Александр Китаров, Андрей Стась, Евгений Ковыршин, Дмитрий Амброжейчик, Артем Волков, Станислав Лопачук.

Новичок команды Фредрик Петтерссон присоединиться к команде уже в Швейцарии, отмечает официальный сайт «зубров». Турнир пройдет с 26 по 31 декабря. В первом поединке минчане сыграют 26 декабря с командой Канады. Начало поединка в 22.15 по белорусскому времени.