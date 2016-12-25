25 минских динамовцев отправились на Кубок Шпенглера
Утром 25 декабря тренерский штаб минского «Динамо» объявил ростер команды на международный турнир Кубок Шпенглера.
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Вратари: Бен Скривенс, Кевин Лаланд.
Защитники:
Нападающие: Роб Клинкхаммер, Мэтт Эллисон, Александр Павлович, Андрей Степанов, Никита Комаров, Сергей Дрозд, Александр Матерухин, Данила Карабань, Александр Кулаков, Александр Китаров, Андрей Стась, Евгений Ковыршин, Дмитрий Амброжейчик, Артем Волков, Станислав Лопачук.
Новичок команды Фредрик Петтерссон присоединиться к команде уже в Швейцарии, отмечает официальный сайт «зубров». Турнир пройдет с 26 по 31 декабря. В первом поединке минчане сыграют 26 декабря с командой Канады. Начало поединка в 22.15 по белорусскому времени.
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