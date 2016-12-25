Вратарь «Адмирала» Налимов будет обменян в «Сибирь» на денежную компенсацию

Налимов провел в нынешнем сезоне КХЛ 13 матчей, отражая 90,2% броска при коэффициенте надежности 2,87. В прошлом сезоне голкипер привлекался в состав сборной России.

«В ближайшее время Налимов будет обменян в “Сибирь”. Дальневосточный клуб получит денежную компенсацию», — сообщил источник агентства.