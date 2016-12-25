Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28249805/
25 декабря 2016, 12:55 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Вратарь «Адмирала» Налимов будет обменян в «Сибирь» на денежную компенсацию

МОСКВА, 25 дек — Р-Спорт, Александр Рогулев. Голкипер владивостокского «Адмирала» Иван Налимов в ближайшее время будет обменян в новосибирскую «Сибирь», сообщил агентству «Р-Спорт» источник, знакомый с ходом переговоров.

Налимов провел в нынешнем сезоне КХЛ 13 матчей, отражая 90,2% броска при коэффициенте надежности 2,87. В прошлом сезоне голкипер привлекался в состав сборной России.

«В ближайшее время Налимов будет обменян в “Сибирь”. Дальневосточный клуб получит денежную компенсацию», — сообщил источник агентства.

Адмирал
Новости Матчи Состав Статистика
Сибирь
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости КХЛ

Еще 7 новостей  Все новости
23 декабря

Победу российских фигуристов отдали паре из Италии

Фигуристка Медведева: японки часто падают в обморок при виде фигуристов

Женитьба Пелагеи и Телегина вошла в топ-10 самых громких свадеб года