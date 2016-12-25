Панюков: Благодаря опыту в КХЛ увереннее себя чувствовал на ЧМ

О выступлении на чемпионате Мира, а также об опыте игр в основе «Барыса» нападающий Кирилл Панюков рассказал в интервью корреспонденту республиканского интернет-портала Sports.kz.



— Кирилл, матч против «Трактора», в отсутствие Рымарева и Старченко, ты играл во втором звене. И уже практически весь сезон выходишь на лед в составе. Каковы ощущения?

— Матч был тяжелый. Конечно, приятно, что тренерский штаб доверяет, хочется оправдывать доверие, приносить пользу команде. Зарабатывать очки пока, к сожалению, не получается. Но будем над этим работать и стараться становиться лучше.



— Первый и второй периоды играли в своей зоне и к третьему стали более активно наседать на ворота соперника…

— Было сложно и физически. Был тяжелый перелет — и это, наверное, сказалось немного.



— Ты еще играл за сборную на молодежном чемпионате Мира и присоединился к команде в поездке?

— Да, я присоединился к команде во Владивостоке. Из Москвы прилетел в Хабаровск, оттуда с командой — дальше.



— Какая задача стояла перед сборной?

— Задачи ставят всегда самые высокие везде. Иначе, если не ставишь высокие задачи, — тогда какой смысл играть? К сожалению, не получилось занять какие-то места призовые. Хорошо, что остались в группе. В целом, результат удовлетворительный. Хотя могли сыграть гораздо лучше.



— Турнир насыщенный, матчи практически каждый день — через день.

— Да, было сложно, некоторые игры были уже через 15 часов. Достаточно насыщенный ритм.



— Первая победа в матче с Австрией — 6:3. Наверное, долго ее ждали, поскольку старт был не совсем удачным?

— Был небольшой риск, но нам удалось собраться при счете 0:2. В первом периоде мы проигрывали, однако в первом же отрезке удалось сравнять — 2:2. Переломный момент настал, когда мы выстояли 5 на 3 и затем забили свои моменты.



— Что скажешь по соперникам? У многих взрослые сборные стабильно выступают в топ-дивизионе.

— Я бы не сказал, что молодежным командам сборных, выступающих в топ-дивизионе, мы сильно в чем-то уступаем. Все команды были равны, и каждая могла обыграть любого из соперников. Кто как подготовился, так и выступил.



— Галым Мамбеталиев впервые за последние годы повез сборную на чемпионат Мира. Как работалось с этим тренером?

— Такая же система подготовки, как и в «Снежных Барсах», — ничего не поменялось.



— Опыт в КХЛ как повлиял на личные результаты в сборной?

— Благодаря опыту в КХЛ, гораздо увереннее себя чувствовал, и в физическом плане мне было легче. Так как там, в основном, игроки до 20 лет, и не совсем сильные в этом плане. Было легче где-то сыграть на паузе, не торопиться, где-то еще что-то.



— Получается, последний твой чемпионат Мира на молодежном уровне. Есть планы выступить, к примеру, в составе студенческой сборной Казахстана?

— Не знаю. Это тренеры будут решать.