Два хоккеиста минского «Динамо» дисквалифицированы на различные сроки

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«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наложенное наказание (большой штраф плюс автоматически дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.) на игрока “Динамо” Мэтта Эллисона, а также дисквалифицировать хоккеиста на три матча и подвергнуть денежному штрафу», — говорится в сообщении Континентальной хоккейной лиги.