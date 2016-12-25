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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28249132/
25 декабря 2016, 14:29 | Хоккей: КХЛ | БЕЛТА

Два хоккеиста минского «Динамо» дисквалифицированы на различные сроки

25 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нападающий минского «Динамо» Мэтт Эллисон дисквалифицирован на три матча, защитник клуба Кирилл Готовец пропустит две игры по итогам матча в Омске, где «зубры» были сильнее «Авангарда» (1:0). Такое решение принято спортивно-дисциплинарным комитетом КХЛ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наложенное наказание (большой штраф плюс автоматически дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. 20 мин.) на игрока Динамо <span class=error>Мэтта</span> <span class=error>Эллисона</span> а также дисквалифицировать хоккеиста на три матча и подвергнуть денежному штрафу. Увеличить
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«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наложенное наказание (большой штраф плюс автоматически дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.) на игрока “Динамо” Мэтта Эллисона, а также дисквалифицировать хоккеиста на три матча и подвергнуть денежному штрафу», — говорится в сообщении Континентальной хоккейной лиги.

Кирилл Готовец в этой же встрече не был наказан арбитрами за толчок соперника на борт. Но после просмотра видео эпизода спортивно-дисциплинарный комитет принял решение наказать белорусского защитника, который пропустит ближайшие домашние матчи «Динамо» в КХЛ 3 января с СКА и 5 января с «Северсталью».

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