Два хоккеиста минского «Динамо» дисквалифицированы на различные сроки
25 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нападающий минского «Динамо» Мэтт Эллисон дисквалифицирован на три матча, защитник клуба Кирилл Готовец пропустит две игры по итогам матча в Омске, где «зубры» были сильнее «Авангарда» (1:0). Такое решение принято
спортивно-дисциплинарным комитетом КХЛ, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наложенное наказание (большой штраф плюс автоматически дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.) на игрока “Динамо” Мэтта Эллисона, а также дисквалифицировать хоккеиста на три матча и подвергнуть денежному штрафу», — говорится в сообщении Континентальной хоккейной лиги.
Кирилл Готовец в этой же встрече не был наказан арбитрами за толчок соперника на борт. Но после просмотра видео эпизода
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