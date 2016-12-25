От Тарасенко до Анисина. Топ-10 сделок перед дедлайном КХЛ

В день дедлайна КХЛ мы решили вспомнить лучшие переходы хоккеистов лиги незадолго до окончания периода дозаявок. Часто среди обменянных были хоккеисты с именем, но также игроки, которые смогли раскрыть свой потенциал и принести реальную пользу клубу в походе за Кубком Гагарина.



Ондржей Немец и Андреас Энгквист стали игроками ЦСКА

После того, как дедлайн КХЛ был перенесён с января на конец декабря, многие сделки стали совершаться перед паузой на Евротур или во время неё. Так, в конце декабря 2014 года, было понятно, что подмосковному «Атланту» для выживания будет необходимо распродавать своих лидеров. Перед паузой на Кубок Первого канала они «продали» в ЦСКА двух ведущих хоккеистов — защитника Немца и форварда Энгквиста. Оба хоккеиста не принесли большой пользы, а их команда вылетела во втором раунде плей-офф.



Ян Марек перешёл в «Атлант»

В конце регулярного чемпионата сезона-2010/11 московский ЦСКА, и в это трудно поверить сейчас, начал раздавать своих лидеров. Они расторгли контракт с Вячеславом Козловым, а также обменяли чеха Яна Марека в подмосковный «Атлант» на выбор на драфте КХЛ. В том плей-офф Марек и Козлов встретились в финале Кубка Гагарина, победу в этом споре праздновал Козлов, выступавший за «Салават Юлаев». В том плей-офф Марек набрал за 20 матчей 17 (7+10) очков и был одним из тех игроков, кто привёл «Атлант» к высшему достижению в истории.



Бучневич — в СКА!

В прошлом сезоне «Северсталь» в очередной раз не попадала в плей-офф, а их лидер Павел Бучневич раздумывал о том, чтобы отправиться за океан выступать в системе клуб «Нью-Йорк Рейнджерс». Попытку сохранить талантливого хоккеиста в России предпринял СКА, обменяв форварда из Череповца за денежную компенсацию. Помочь в плей-офф Павел петербуржцам не смог, а летом СКА не удержал форварда и он всё же уехал в Северную Америку.

Цитата Спустя год «Авангард» больше выиграл от обмена Широкова на Хохрякова и Бурдасова, чем СКА.





СКА отдаёт Бурдасова и Хохрякова ради Широкова

Топ-клубы лиги не так часто проводят крупные сделки, в основном они покупают игроков. Поэтому обмен между СКА и «Авангардом», состоявшийся в прошлом году, стал очень интересным. Возможно, уже тогда петербуржцы строили команду под будущего тренера Олега Знарка, у которого Широков был одним из проверенных бойцов в сборной. Ради него они отдали форварда Антона Бурдасова, проводившего один из лучших сезон в своей карьере, а также Петра Хохрякова. Спустя год, понятно, что «Авангард» больше выиграл от этого обмена, чем проиграл.



Рука помощи ЦСКА для «Спартака»

До «покупки» Энгквиста и Немца московский ЦСКА годом ранее отметился подобным же обменом. В сезоне-2013/14 московский «Спартак» терпел финансовое бедствие и перед плей-офф ЦСКА протянул им руку финансовой помощи. Игроками «армейцев» стали вратарь Джефф Гласс и защитник Дерон Куинт. Толка от них было немного, ЦСКА вылетел же в первом раунде плей-офф КХЛ.



Варнаков и Осипов усилили СКА на флажке

В последний день дедлайна КХЛ в сезоне-2012/13 СКА заметно усилил свои ряды. В один день они совершили сразу несколько крупных сделок. Одной из них был переход из подмосковного «Атланта» защитника Александра Осипова, который в том сезоне поиграл за «Амур», «Атлант» и даже числился игроком «Ак Барса». Второй сделкой стал обмен форварда Михаила Варнакова из нижегородского «Торпедо» на выбор на драфте КХЛ. В плане личной статистикой тот сезон для Варнакова стал лучшим в карьере. СКА же уступил в финале конференции московскому «Динамо».



Галимов — в Казань, Петров — в Москву

У прошлогоднего ЦСКА был один ценный актив, они почти всю «регулярку» провели с тремя вратарями, и с одним из них можно было остаться. Лишним оказался Станислав Галимов, которого обменяли в «Ак Барс» на спортивные права на Кирилла Петрова. Нападающий Петров начал прошлый сезон в Северной Америке в системе клуба «Айлендерс», но дела пошли не так, как бы хотелось, а возвращаться в Казань он не хотел. Стороны пришли к соглашению и провернули один из лучших обменов, совершённых в последний день дедлайна.



Анисин помог «Динамо» взять Кубок Гагарина

В январе 2012 года про Михаила Анисина не слышали ничего плохого, всем было известно только его сольное выступление на Матче звёзд в Риге. Перед дедлайном московское «Динамо» получило Анисина из подмосковного «Витязя». Вместе с «Динамо» в том сезоне Анисин смог выиграть свой первый Кубок Гагарина, став лучшим снайпером в плей-офф и показав тогда рекордную результативность. Пути игрока и клуба разошлись уже через несколько месяцев после триумфа, да так, что форвард стал героем больше светской хроники.

Цитата Переход Сорокина в ЦСКА — один из лучших обменов в дедлайн на перспективу.