От Тарасенко до Анисина. Топ-10 сделок перед дедлайном КХЛ
Тарасенко стал игроком петербургского СКА, Сорокин в Канаде перед МЧМ был обменян в ЦСКА — в обзоре лучших переходов в дедлайн КХЛ.
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В день дедлайна КХЛ мы решили вспомнить лучшие переходы хоккеистов лиги незадолго до окончания периода дозаявок. Часто среди обменянных были хоккеисты с именем, но также игроки, которые смогли раскрыть свой потенциал и принести реальную пользу клубу в походе за Кубком Гагарина.
Ондржей Немец и Андреас Энгквист стали игроками ЦСКА
После того, как дедлайн КХЛ был перенесён с января на конец декабря, многие сделки стали совершаться перед паузой на Евротур или во время неё. Так, в конце декабря 2014 года, было понятно, что подмосковному «Атланту» для выживания будет необходимо распродавать своих лидеров. Перед паузой на Кубок Первого канала они «продали» в ЦСКА двух ведущих хоккеистов — защитника Немца и форварда Энгквиста. Оба хоккеиста не принесли большой пользы, а их команда вылетела во втором раунде
Ян Марек перешёл в «Атлант»
В конце регулярного чемпионата сезона-2010/11 московский ЦСКА, и в это трудно поверить сейчас, начал раздавать своих лидеров. Они расторгли контракт с Вячеславом Козловым, а также обменяли чеха Яна Марека в подмосковный «Атлант» на выбор на драфте КХЛ. В том
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Рука помощи ЦСКА для «Спартака»
До «покупки» Энгквиста и Немца московский ЦСКА годом ранее отметился подобным же обменом. В сезоне-2013/14 московский «Спартак» терпел финансовое бедствие и перед
Варнаков и Осипов усилили СКА на флажке
В последний день дедлайна КХЛ в сезоне-2012/13 СКА заметно усилил свои ряды. В один день они совершили сразу несколько крупных сделок. Одной из них был переход из подмосковного «Атланта» защитника Александра Осипова, который в том сезоне поиграл за «Амур», «Атлант» и даже числился игроком «Ак Барса». Второй сделкой стал обмен форварда Михаила Варнакова из нижегородского «Торпедо» на выбор на драфте КХЛ. В плане личной статистикой тот сезон для Варнакова стал лучшим в карьере. СКА же уступил в финале конференции московскому «Динамо».
Галимов — в Казань, Петров — в Москву
У прошлогоднего ЦСКА был один ценный актив, они почти всю «регулярку» провели с тремя вратарями, и с одним из них можно было остаться. Лишним оказался Станислав Галимов, которого обменяли в «Ак Барс» на спортивные права на Кирилла Петрова. Нападающий Петров начал прошлый сезон в Северной Америке в системе клуба «Айлендерс», но дела пошли не так, как бы хотелось, а возвращаться в Казань он не хотел. Стороны пришли к соглашению и провернули один из лучших обменов, совершённых в последний день дедлайна.
Анисин помог «Динамо» взять Кубок Гагарина
В январе 2012 года про Михаила Анисина не слышали ничего плохого, всем было известно только его сольное выступление на Матче звёзд в Риге. Перед дедлайном московское «Динамо» получило Анисина из подмосковного «Витязя». Вместе с «Динамо» в том сезоне Анисин смог выиграть свой первый Кубок Гагарина, став лучшим снайпером в
ЦСКА купил Сорокина у «Кузни»
За два дня до старта МЧМ-2015 и за день до окончания дедлайна московские «армейцы» купили у новокузнецкого «Металлурга» голкипера Илью Сорокина. Присоединился к новой команде он спустя несколько недель после того, как выиграл серебро молодёжного чемпионата мира. В том сезоне молодой голкипер только вливался в коллектив, но уже в следующем году стал основным голкипером московского ЦСКА, сборной России и лучшим вратарём в КХЛ. И это один из лучших обменов в дедлайн на перспективу.
СКА выменял Тарасенко
Самый громкий обмен перед дедлайном случился в 2012 году. По слухам, молодой форвард Владимир Тарасенко мог перейти из новосибирской «Сибири» в московское «Динамо», но выбор всё же пал на петербуржский СКА. Молодой форвард легко влился в коллектив и стал лидером уже новой команды в
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