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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28248910/
25 декабря 2016, 10:53 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Новокузнецкий «Металлург» расторг контракт с хоккеистом Бердниковым

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Новокузнецкий клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Металлург» расторг контракт с нападающим Романом Бердниковым. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

О команде, в которой продолжит карьеру 24-летний форвард, не сообщается.

В составе «Металлурга» Бердников, пополнивший состав новокузнечан по ходу сезона, провел 10 матчей и отметился одной заброшенной шайбой.

Металлург Нк
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