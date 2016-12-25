Новокузнецкий «Металлург» расторг контракт с хоккеистом Бердниковым
МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Новокузнецкий клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Металлург» расторг контракт с нападающим Романом Бердниковым. Об этом сообщает
пресс-служба клуба.
О команде, в которой продолжит карьеру 24-летний форвард, не сообщается.
В составе «Металлурга» Бердников, пополнивший состав новокузнечан по ходу сезона, провел 10 матчей и отметился одной заброшенной шайбой.
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