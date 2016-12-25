Кожевников: Игроки «СЮ», разрешив Захаркину остаться, считают, что он им обязан
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал последние события в КХЛ.
«Отставки? Два увольнения — это как раз минимум. В КХЛ намечается новая мода — головы тренеров уже не летят налево и направо, руководители перестают искать самые простые решения. “Югра” катилась под откос, и назначение Андрея Разина пока не выправило ситуацию. Выдохся в декабре и “Амур”, поэтому решение по Мисхату Фахрутдинову считаю своевременным. “Югра” весь чемпионат пребывает в тени. Не уверен, что в нынешней ситуации, когда возможности нашего хоккея ограничены, отказ от легионеров является правильным. А вот “Амур” мне в этом сезоне запомнился. Зубастая команда, которая никому крупно не уступает…
Продолжаю верить в “Спартак”, шансы зацепиться за
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