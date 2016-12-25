Один из лучших бомбардиров «Адмирала» Ткачев подписал новый контракт с клубом
МОСКВА, 25 дек —
Р-Спорт. Один из лучших бомбардиров «Адмирала» форвард Владимир Ткачев подписал новый контракт с клубом до 30 апреля 2018 года, сообщается на официальном сайте хоккейной команды из Владивостока.
Таким образом, 21-летний нападающий проведет в «Адмирале» и следующий сезон КХЛ.
Ткачев перешел в «Адмирал» летом 2016 года. В нынешнем сезоне он забросил 14 шайб, сделал 18 результативных передач в 39 матчах КХЛ и занимает второе место в списке лучших бомбардиров клуба.
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