Один из лучших бомбардиров «Адмирала» Ткачев подписал новый контракт с клубом

Таким образом, 21-летний нападающий проведет в «Адмирале» и следующий сезон КХЛ.

Ткачев перешел в «Адмирал» летом 2016 года. В нынешнем сезоне он забросил 14 шайб, сделал 18 результативных передач в 39 матчах КХЛ и занимает второе место в списке лучших бомбардиров клуба.