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https://sport.mail.ru/news/hockey-khl/28247506/
25 декабря 2016, 10:46 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

«Нефтехимик» подписал контракт с Андреем Первышиным

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Защитник Андрей Первышин перешел в клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Нефтехимик». Об этом сообщает пресс-служба нижнекамской команды.

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Соглашение с 31-летним хоккеистом рассчитано до конца сезона.

До этого Первышин выступал за новокузнецкий «Металлург». В текущем сезоне он провел за клуб 20 матчей, а которых набрал шесть очков (2 шайбы + 4 передачи).

В разные годы защитник играл за «Локомотив», «Спартак», «Авангард», СКА, ЦСКА, «Сочи», «Трактор». В составе «Ак Барса» дважды становился обладателем Кубка Гагарина.

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