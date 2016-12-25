«Нефтехимик» подписал контракт с Андреем Первышиным

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Соглашение с 31-летним хоккеистом рассчитано до конца сезона.

До этого Первышин выступал за новокузнецкий «Металлург». В текущем сезоне он провел за клуб 20 матчей, а которых набрал шесть очков (2 шайбы + 4 передачи).

В разные годы защитник играл за «Локомотив», «Спартак», «Авангард», СКА, ЦСКА, «Сочи», «Трактор». В составе «Ак Барса» дважды становился обладателем Кубка Гагарина.