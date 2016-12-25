«Нефтехимик» подписал контракт с Андреем Первышиным
МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Защитник Андрей Первышин перешел в клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Нефтехимик». Об этом сообщает
пресс-служба нижнекамской команды.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Соглашение с 31-летним хоккеистом рассчитано до конца сезона.
До этого Первышин выступал за новокузнецкий «Металлург». В текущем сезоне он провел за клуб 20 матчей, а которых набрал шесть очков (2 шайбы + 4 передачи).
В разные годы защитник играл за «Локомотив», «Спартак», «Авангард», СКА, ЦСКА, «Сочи», «Трактор». В составе «Ак Барса» дважды становился обладателем Кубка Гагарина.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter