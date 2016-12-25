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25 декабря 2016, 0:48 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

КХЛ наложила на вратаря «Лады» Ежова наказание за колющий удар и оштрафовала его

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизод матча «Лада» — СКА, состоявшегося 23 декабря 2016 года.

Решено наложить на вратаря ХК «Лада» Илью Ежова наказание по Правилу 538 г (Колющий удар) «Правил игры в хоккей сезона-2016/2017» — большой штраф плюс автоматически дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.) — и согласно п. 1.6.2. статьи 26 Дисциплинарного регламента КХЛ подвергнуть его денежному штрафу.

Лада
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