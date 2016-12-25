А. Самсонов стал игроком «Витязя», а «Сибирь» расторгла контракт с Воробьёвым
«Витязь» заключил двустороннее соглашение до конца сезона с вратарём Александром Самсоновым, с которым ранее расторг контракт ТХК.
Об этом сообщается на официальном сайте КХЛ.
«Сибирь» по соглашению сторон расторгла контракт с 22-летним нападающим Дмитрием Воробьёвым, который не отметился результативными действиями в 12 матчах нынешнего сезона.
21-летний Самсонов провёл в этом сезоне за ТХК 17 матчей, в которых одержал семь побед с процентом отражённых бросков 91,6 и коэффициентом надёжности 2,56.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter