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25 декабря 2016, 0:08 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

А. Самсонов стал игроком «Витязя», а «Сибирь» расторгла контракт с Воробьёвым

«Витязь» заключил двустороннее соглашение до конца сезона с вратарём Александром Самсоновым, с которым ранее расторг контракт ТХК.

Об этом сообщается на официальном сайте КХЛ.

«Сибирь» по соглашению сторон расторгла контракт с 22-летним нападающим Дмитрием Воробьёвым, который не отметился результативными действиями в 12 матчах нынешнего сезона.

21-летний Самсонов провёл в этом сезоне за ТХК 17 матчей, в которых одержал семь побед с процентом отражённых бросков 91,6 и коэффициентом надёжности 2,56.

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