А. Самсонов стал игроком «Витязя», а «Сибирь» расторгла контракт с Воробьёвым

Об этом сообщается на официальном сайте КХЛ.



«Сибирь» по соглашению сторон расторгла контракт с 22-летним нападающим Дмитрием Воробьёвым, который не отметился результативными действиями в 12 матчах нынешнего сезона.



21-летний Самсонов провёл в этом сезоне за ТХК 17 матчей, в которых одержал семь побед с процентом отражённых бросков 91,6 и коэффициентом надёжности 2,56.