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25 декабря 2016, 0:01 | Хоккей: КХЛ | Спорт-Экспресс

Вместо дисквалификации за колющий удар Ковальчук заплатит штраф

СДК КХЛ не стала дисквалифицировать нападающего СКА Илью Ковальчука за колющий удар в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Лады» (3:2 ОТ).

Вместо дисквалификации форвард заплатит денежный штраф. Таким образом Ковальчук примет участие в следующем поединке своей команды с «Нефтехимиком». В текущем сезоне 33-летний хоккеист сыграл в 40 встречах «регулярки» и набрал 54 (22+32) очка.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наложенное на нападающего ХК СКА Илью Ковальчука (№ 17) наказание по Правилу 538 г (Колющий удар) “Правил игры в хоккей сезона 2016/2017” — Большой штраф плюс автоматически Дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.) — и согласно п. 1.6.2. Статьи 26 Дисциплинарного Регламента КХЛ подвергнуть его денежному штрафу», — говорится в сообщении на сайте.

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