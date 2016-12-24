Главный тренер ХК «Авангард» Федор Канарейкин дисквалифицирован на одну игру

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ в субботу в связи с обращением комиссии по экспертной оценке судейства матчей регулярного чемпионата рассмотрел эпизоды игр, состоявшихся 23 декабря. «Динамо» в пятницу в Омске обыграло «Авангард» со счетом 1:0 и прервало победную серию омичей в регулярном чемпионате.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наложенное на главного тренера ХК “Авангард” Федора Канарейкина наказание по правилу 551 (Оскорбление судей и неспортивное поведение со стороны представителей команды) — дисциплинарный до конца игры штраф (20 мин) — и согласно статье 26 дисциплинарного регламента КХЛ дисквалифицировать его на один матч и подвергнуть денежному штрафу», — говорится в сообщении КХЛ.

«Авангард», потерпевший первое поражение в последних семи играх, в следующем матче 25 декабря примет челябинский «Трактор».