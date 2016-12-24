Главный тренер ХК «Авангард» Федор Канарейкин дисквалифицирован на одну игру
Главный тренер омского «Авангарда» Федор Канарейкин дисквалифицирован на одну игру после матча регулярного чемпионата КХЛ против минского «Динамо».
«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наложенное на главного тренера ХК “Авангард” Федора Канарейкина наказание по правилу 551 (Оскорбление судей и неспортивное поведение со стороны представителей команды) — дисциплинарный до конца игры штраф (20 мин) — и согласно статье 26 дисциплинарного регламента КХЛ дисквалифицировать его на один матч и подвергнуть денежному штрафу», — говорится в сообщении КХЛ.
«Авангард», потерпевший первое поражение в последних семи играх, в следующем матче 25 декабря примет челябинский «Трактор».
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