Форвард минского «Динамо» Мэтт Эллисон дисквалифицирован на три матча чемпионата КХЛ
Форвард минского «Динамо» Мэтт Эллисон дисквалифицирован на три матча чемпионата КХЛ, сообщается на сайте лиги.
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«Динамо» в пятницу обыграло «Авангард» со счетом 1:0 и прервало победную серию омичей в регулярном чемпионате. Во втором периоде Эллисон за атаку соперника в голову или шею получил большой и автоматически дисциплинарный до конца игры штраф.
«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наложенное на нападающего “Динамо” Мэтта Эллисона наказание и согласно статье 26 дисциплинарного регламента КХЛ дисквалифицировать его на три матча и подвергнуть денежному штрафу», — говорится в сообщении.
Кроме того, СДК оштрафовал и дисквалифицировал на две игры защитника «Динамо» Кирилла Готовца, который в матче с «Авангардом» получил большой штраф плюс автоматически дисциплинарный до конца игры за толчок соперника на борт.
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