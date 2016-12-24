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24 декабря 2016, 22:40 | Хоккей: КХЛ | Р-Спорт

Форвард минского «Динамо» Мэтт Эллисон дисквалифицирован на три матча чемпионата КХЛ

Форвард минского «Динамо» Мэтт Эллисон дисквалифицирован на три матча чемпионата КХЛ, сообщается на сайте лиги.

Форвард минского Динамо <span class=error>Мэтт</span> <span class=error>Эллисон</span> дисквалифицирован на три матча чемпионата <span class=error>КХЛ</span> сообщается на сайте лиги. Увеличить
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Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ в субботу в связи с обращением комиссии по экспертной оценке судейства матчей регулярного чемпионата рассмотрел эпизоды встреч, состоявшихся 23 декабря.

«Динамо» в пятницу обыграло «Авангард» со счетом 1:0 и прервало победную серию омичей в регулярном чемпионате. Во втором периоде Эллисон за атаку соперника в голову или шею получил большой и автоматически дисциплинарный до конца игры штраф.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наложенное на нападающего “Динамо” Мэтта Эллисона наказание и согласно статье 26 дисциплинарного регламента КХЛ дисквалифицировать его на три матча и подвергнуть денежному штрафу», — говорится в сообщении.

Кроме того, СДК оштрафовал и дисквалифицировал на две игры защитника «Динамо» Кирилла Готовца, который в матче с «Авангардом» получил большой штраф плюс автоматически дисциплинарный до конца игры за толчок соперника на борт.

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