Защитник Андрей Первышин продолжит карьеру в «Нефтехимике»

Первышин начинал сезон в новокузнецком «Металлурге». В ноябре он вместе с нападающим Михаилом Анисиным в очередной раз пропустил тренировку новокузнецкой команды без уважительной причины, после чего контракты с обоими игроками был расторгнуты.



В текущем сезоне 31-летний Первышин провёл 20 матчей, в которых набрал 6 (2+4) очка и заработал показатель полезности «-5».