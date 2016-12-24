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24 декабря 2016, 22:25 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Защитник Андрей Первышин продолжит карьеру в «Нефтехимике»

Как стало известно «Чемпионату», защитник Андрей Первышин продолжит карьеру в нижнекамском «Нефтехимике».

Первышин начинал сезон в новокузнецком «Металлурге». В ноябре он вместе с нападающим Михаилом Анисиным в очередной раз пропустил тренировку новокузнецкой команды без уважительной причины, после чего контракты с обоими игроками был расторгнуты.

В текущем сезоне 31-летний Первышин провёл 20 матчей, в которых набрал 6 (2+4) очка и заработал показатель полезности «-5».

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