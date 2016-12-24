Андрей Чибисов: В КХЛ не получится такого зрелищного овертайма «3 на 3», как в НХЛ
Нападающий «Ак Барса» Андрей Чибисов заявил, что в КХЛ формат овертаймов «3 на 3» не будет таким же зрелищным, как в НХЛ, так как российские клубы будут много осторожничать.
Новый формат овертайма был введен по ходу текущего сезона, 14 декабря.
— Все понимают, что надо готовиться не только к матчу против СКА, — цитирует сайт «Ак Барса» Чибисова. — Надо удачно провести предстоящий отрезок. Все хоккеисты готовятся. В плане тренировок уже появляется взаимопонимание, стараемся реализовать
У нас все равно такого зрелищного овертайма, наверное, не получится, как в НХЛ. Там все направлено на атаку — есть выходы и два в ноль, и три в ноль. У нас все равно команды будут играть осторожнее. Но до буллитов матчи будут реже доходить, я думаю.
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