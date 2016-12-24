Андрей Чибисов: В КХЛ не получится такого зрелищного овертайма «3 на 3», как в НХЛ

Новый формат овертайма был введен по ходу текущего сезона, 14 декабря.

— Все понимают, что надо готовиться не только к матчу против СКА, — цитирует сайт «Ак Барса» Чибисова. — Надо удачно провести предстоящий отрезок. Все хоккеисты готовятся. В плане тренировок уже появляется взаимопонимание, стараемся реализовать какие-то наработки. В плане игры пока сказать сложно. Надеюсь, все нормально получится.

У нас все равно такого зрелищного овертайма, наверное, не получится, как в НХЛ. Там все направлено на атаку — есть выходы и два в ноль, и три в ноль. У нас все равно команды будут играть осторожнее. Но до буллитов матчи будут реже доходить, я думаю.