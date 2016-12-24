Скудра: Основная причина поражения «Торпедо» — много слабых игроков в составе
Главный тренер «Торпедо» Петерис Скудра поделился впечатлениями от матча с «Локомотивом» (1:3).
«Начали неплохо, но потом получили ненужные удаления, остались втроём — и “Локомотив” забил. Желание было, но качество игры было очень слабым. Сегодня у нас в составе много индивидуально слабых игроков. Совершали много непонятных ошибок. Как таковой возможности зацепиться за результат у нас сегодня не было. Да, “Локомотив” играл здорово. Надо отдать им должное. Замена вратаря? Хотели немножко встряхнуть команду. До второго гола игра была равной. Наверное,
Во втором периоде было достаточно моментов, чтобы забивать. Штанга, например, мы должны их более качественно использовать. Но основная причина поражения — много слабых игроков в составе. Всё начинается с обороны. Основные ребята последние две игры сыграли для меня безобразно. Не знаю, что Осипов там делал в сборной России, но, по последним двум играм, сомневаюсь, играл бы он в “Сарове”, если честно. У Дениса Баранцева был первый матч. У Гриши Желдакова — второй. С них, на сегодняшний день, наименьший спрос. У нас есть Осипов, Воробьёв, Аляев — все эти ребята должны играть намного качественнее. Очень слабо», — передаёт слова Скудры корреспондент «Чемпионата» Антон Никитин.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter