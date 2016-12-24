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24 декабря 2016, 20:48 | Хоккей: КХЛ | ТАСС

Ярушкин: Болезни хоккеистов стали причиной последних поражений «Спартака» в КХЛ

МОСКВА, 24 декабря. /Корр. ТАСС Евгений Боднар/. Переполненный лазарет московского «Спартака» является объективной причиной, которая объясняет последние неудачи команды в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом журналистам заявил исполняющий обязанности главного тренера столичной команды Алексей Ярушкин.

После перерыва который был вызван проведением Кубка Первого канала московская команда потерпела два поражения в трех играх. Увеличить
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«Спартак» в домашнем матче уступил подольскому «Витязю» со счетом 2:5. После перерыва, который был вызван проведением Кубка Первого канала, столичная команда потерпела два поражения в трех играх.

«Это была очень важная для нас игра, как и для соперника. К сожалению, она проиграна. Тяжело возвращаться в игру после трех пропущенных шайб. Есть объективные причины этих неудачных матчей, после перерыва у нас часто было по 12 человек на тренировках, все болели», — сказал Ярушкин.

«Спартак», имея 56 очков в 42 встречах, идет на 10-й строчке. В следующем матче 26 декабря красно-белые сыграют в гостях против «Слована».

Спартак
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