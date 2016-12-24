Ярушкин: Болезни хоккеистов стали причиной последних поражений «Спартака» в КХЛ
МОСКВА, 24 декабря. /Корр. ТАСС Евгений Боднар/. Переполненный лазарет московского «Спартака» является объективной причиной, которая объясняет последние неудачи команды в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом журналистам заявил исполняющий обязанности главного тренера столичной команды Алексей Ярушкин.
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Видимо, что-то случилось...
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«Спартак» в домашнем матче уступил подольскому «Витязю» со счетом 2:5. После перерыва, который был вызван проведением Кубка Первого канала, столичная команда потерпела два поражения в трех играх.
«Это была очень важная для нас игра, как и для соперника. К сожалению, она проиграна. Тяжело возвращаться в игру после трех пропущенных шайб. Есть объективные причины этих неудачных матчей, после перерыва у нас часто было по 12 человек на тренировках, все болели», — сказал Ярушкин.
«Спартак», имея 56 очков в 42 встречах, идет на 10-й строчке. В следующем матче 26 декабря
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