Ярушкин: Болезни хоккеистов стали причиной последних поражений «Спартака» в КХЛ

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«Спартак» в домашнем матче уступил подольскому «Витязю» со счетом 2:5. После перерыва, который был вызван проведением Кубка Первого канала, столичная команда потерпела два поражения в трех играх.

«Это была очень важная для нас игра, как и для соперника. К сожалению, она проиграна. Тяжело возвращаться в игру после трех пропущенных шайб. Есть объективные причины этих неудачных матчей, после перерыва у нас часто было по 12 человек на тренировках, все болели», — сказал Ярушкин.