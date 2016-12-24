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24 декабря 2016, 20:47 | Хоккей: КХЛ | Советский спорт

Сергей Орешкин: Много ошибок, много опять незабитых голов

Главный тренер московского «Динамо» Сергей Орешкин прокомментировал поражение своих подопечных от «Сочи» (3:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Сочи» с победой. Два периода не выполнили установку, результат на табло вы видели. Третий период уже, конечно, поменяли, но до конца, естественно, не смогли дожать. Много ошибок, много опять незабитых голов. Были моменты, но в таких играх нужно уже с кровью, а у нас это не получилось, — сказал Орешкин на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, у хозяев льда отличились Евгений Скачков (дважды), Андре Петерссон, Ренат Мамашев и Павел Падакин, у гостей — Артем Федоров, Максим Карпов и Денис Кокарев. «Леопарды» занимают девятое место в Западной конференции, бело-голубые в ней — шестые.

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