Белов: «Витязь» хорошо провёл первый период, у «Спартака» игра сломалась

«Очень хорошо, что выиграли. Игра как под копирку с “Сочи”. Первый период хорошо провели, но и соперник виноват, игра у него сломалась. Хорошо, что “Витязь” стал побеждать на выездах.



Хороший дебют Панкова — забил дважды. Мы не против, чтобы он так играл. Чувствует себя уверенным в команде. Я бы не сказал, что у “Спартака” потеряны шансы на плей-офф, ещё 17 матчей впереди. Все игры сейчас очень важны», — передаёт слова Белова корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.