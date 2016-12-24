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24 декабря 2016, 20:43 | Хоккей: КХЛ | Чемпионат.com

Белов: «Витязь» хорошо провёл первый период, у «Спартака» игра сломалась

Главный тренер подольского «Витязя» Валерий Белов прокомментировал победу своей команды над московским «Спартаком» (5:2).

«Очень хорошо, что выиграли. Игра как под копирку с “Сочи”. Первый период хорошо провели, но и соперник виноват, игра у него сломалась. Хорошо, что “Витязь” стал побеждать на выездах.

Хороший дебют Панкова — забил дважды. Мы не против, чтобы он так играл. Чувствует себя уверенным в команде. Я бы не сказал, что у “Спартака” потеряны шансы на плей-офф, ещё 17 матчей впереди. Все игры сейчас очень важны», — передаёт слова Белова корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

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