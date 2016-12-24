Белов: «Витязь» хорошо провёл первый период, у «Спартака» игра сломалась
Главный тренер подольского «Витязя» Валерий Белов прокомментировал победу своей команды над московским «Спартаком» (5:2).
«Очень хорошо, что выиграли. Игра как под копирку с “Сочи”. Первый период хорошо провели, но и соперник виноват, игра у него сломалась. Хорошо, что “Витязь” стал побеждать на выездах.
Хороший дебют Панкова — забил дважды. Мы не против, чтобы он так играл. Чувствует себя уверенным в команде. Я бы не сказал, что у “Спартака” потеряны шансы на
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